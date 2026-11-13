国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」が日本時間11月14日(土)にシンガポールで開催され、日本代表(SAMURAI BLUE)とブラジル代表が対戦する。
本記事では、日本vsブラジルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
日本vsブラジルの試合日程・キックオフ時間
国際親善試合の日本vsブラジルは、日本時間2026年11月14日(土)にシンガポールにある、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される。
- 大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
- 日時：2026年11月14日(土)19:15キックオフ／日本時間
- 対戦：日本 vs ブラジル
- 会場：シンガポール・ナショナルスタジアム
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
日本vsブラジルのテレビ放送・ネット配信予定
サービス
放送・配信
テレビ朝日系列
生中継
日本vsブラジルのU-NEXT視聴方法
国際親善試合の日本vsブラジルは、『U-NEXT』が無料独占ライブ＆見逃し配信を行う。視聴には会員登録なしで、無料で視聴可能となっている。
※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
日本vsブラジルの予想スタメンは？
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
5得点12
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた3/5