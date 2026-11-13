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日本vsブラジルはU-NEXTで無料配信！
Yuta Tokuma
協力：

【11月14日】日本vsブラジルのテレビ放送/ネット配信予定｜国際親善試合

親善試合
日本 対 ブラジル
日本
ブラジル

【SAMURAI BLUE放送予定】2026年11月14日にシンガポールで開催される国際親善試合、日本vsブラジルのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」が日本時間11月14日(土)にシンガポールで開催され、日本代表(SAMURAI BLUE)とブラジル代表が対戦する。

本記事では、日本vsブラジルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

日本vsブラジルの試合日程・キックオフ時間

国際親善試合の日本vsブラジルは、日本時間2026年11月14日(土)にシンガポールにある、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される。

  • 大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE
  • 日時：2026年11月14日(土)19:15キックオフ／日本時間
  • 対戦：日本 vs ブラジル
  • 会場：シンガポール・ナショナルスタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

日本vsブラジルのテレビ放送・ネット配信予定

サービス

放送・配信

テレビ朝日系列

生中継

U-NEXT（無料）

ライブ配信

日本vsブラジルのU-NEXT視聴方法

国際親善試合の日本vsブラジルは、『U-NEXT』が無料独占ライブ＆見逃し配信を行う。視聴には会員登録なしで、無料で視聴可能となっている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

日本vsブラジルの予想スタメンは？

成績

JPN

JPN - 直近成績

BRA
2-1
URU
3-1
VEN
2-1
ECU
0-0
NZL
2-1
得点（失点）
8/5
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
BRA

BRA - 直近成績

JPN
2-1
NOR
1-2
AUS
1-1
AUS
2-4
IND
0-4
得点（失点）
12/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

日本ドローブラジル
1
0
4
ワールドカップ
ブラジル badge
ブラジル
BRA
2
日本 badge
日本
JPN
1
終了
親善試合
日本 badge
日本
JPN
3
ブラジル badge
ブラジル
BRA
2
終了
親善試合
日本 badge
日本
JPN
0
ブラジル badge
ブラジル
BRA
1
終了
親善試合
日本 badge
日本
JPN
1
ブラジル badge
ブラジル
BRA
3
終了
親善試合
日本 badge
日本
JPN
0
ブラジル badge
ブラジル
BRA
4
終了
5得点12
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた3/5

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