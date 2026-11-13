国際親善試合「MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE」が日本時間11月14日(土)にシンガポールで開催され、日本代表(SAMURAI BLUE)とブラジル代表が対戦する。

本記事では、日本vsブラジルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

日本vsブラジルの試合日程・キックオフ時間

国際親善試合の日本vsブラジルは、日本時間2026年11月14日(土)にシンガポールにある、シンガポール・ナショナルスタジアムで開催される。

大会：MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE

日時：2026年11月14日(土)19:15キックオフ／日本時間

対戦：日本 vs ブラジル

会場：シンガポール・ナショナルスタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

日本vsブラジルのテレビ放送・ネット配信予定

サービス 放送・配信 テレビ朝日系列 生中継 U-NEXT（無料） ライブ配信

日本vsブラジルのU-NEXT視聴方法

国際親善試合の日本vsブラジルは、『U-NEXT』が無料独占ライブ＆見逃し配信を行う。視聴には会員登録なしで、無料で視聴可能となっている。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

日本vsブラジルの予想スタメンは？

成績

両チームの対戦成績