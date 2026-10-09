2026年10月9日(金)～11日(日)に2026シーズンの明治安田J1リーグ第9節が開催される。
本記事では、明治安田J1リーグ第9節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
J1リーグ第9節｜試合スケジュール・キックオフ時間
J1リーグ第9節は、10月9日(金)～11日(日)に開催される。
試合日程
対戦カード
会場
放送・配信
10/9(金)19:00
鹿島アントラーズ vs ガンバ大阪
メルスタ
【放送】千葉テレビ
10/9(金)19:00
柏レイソル vs ヴィッセル神戸
三協F柏
【放送】なし
10/10(土)14:00
セレッソ大阪 vs 横浜F・マリノス
ハナサカ
【放送】なし
10/10(土)15:00
FC東京 vs 浦和レッズ
味スタ
【放送】なし
10/10(土)15:00
アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山
ベススタ
【放送】なし
10/10(土)19:00
京都サンガF.C. vs FC町田ゼルビア
サンガS
【放送】なし
10/11(日)14:00
ジェフユナイテッド千葉 vs V・ファーレン長崎
フクアリ
【放送】なし
10/11(日)15:00
水戸ホーリーホック vs 清水エスパルス
水戸信ス
【放送】なし
10/11(日)15:00
東京ヴェルディ vs サンフレッチェ広島
味スタ
【放送】なし
10/11(日)16:00
川崎フロンターレ vs 名古屋グランパス
U等々力
【放送】なし
J1リーグ第9節｜テレビ放送・ネット配信予定
明治安田J1リーグ第9節は『DAZN』がライブ配信を行う。鹿島vsG大阪のみ、地上波でも放送予定だ。
サービス
視聴
DMM×DAZNホーダイ
DAZN
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
J1リーグ第9節のおすすめ視聴方法
2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。
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