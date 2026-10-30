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j1-md13-20261031-1101(C)Getty Images
Yuta Tokuma

【10月31日・11月1日】J1リーグ第13節の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

J1リーグ
鹿島アントラーズ 対 セレッソ大阪
ファジアーノ岡山 対 FC東京
ファジアーノ岡山
FC東京
鹿島アントラーズ
セレッソ大阪
柏レイソル 対 浦和レッズ
柏レイソル
浦和レッズ
V・ファーレン長崎 対 東京ヴェルディ
V・ファーレン長崎
東京ヴェルディ
ジェフユナイテッド千葉 対 アビスパ福岡
ジェフユナイテッド千葉
アビスパ福岡
横浜F・マリノス 対 川崎フロンターレ
横浜F・マリノス
川崎フロンターレ
京都サンガF.C. 対 清水エスパルス
京都サンガF.C.
清水エスパルス
FC町田ゼルビア 対 ガンバ大阪
FC町田ゼルビア
ガンバ大阪
水戸ホーリーホック 対 サンフレッチェ広島
水戸ホーリーホック
サンフレッチェ広島
ヴィッセル神戸 対 名古屋グランパス
ヴィッセル神戸
名古屋グランパス

【J1リーグ放送予定】10月31日・11月1日に開催される明治安田J1リーグ第13節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は？対戦カードやキックオフ時刻、中継スケジュールを紹介。

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2026年10月31日(土)・11月1日(日)に2026シーズンの明治安田J1リーグ第13節が開催される。

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本記事では、明治安田J1リーグ第13節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

J1リーグ第13節｜試合スケジュール・キックオフ時間

J1リーグ第13節は、10月31日(土)・11月1日(日)に開催される。

試合日程

対戦カード

会場

放送・配信

10/31(土)14:00

水戸ホーリーホック vs サンフレッチェ広島

水戸信ス

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/31(土)14:00

京都サンガF.C. vs 清水エスパルス

サンガS

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/31(土)14:00

ファジアーノ岡山 vs FC東京

JFEス

【放送】NHK BS
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/31(土)15:00

鹿島アントラーズ vs セレッソ大阪

メルスタ

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/31(土)15:00

ヴィッセル神戸 vs 名古屋グランパス

パナスタ

【放送】NHK名古屋・NHK岐阜・NHK津
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/31(土)16:00

柏レイソル vs 浦和レッズ

豊田ス

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

11/1(日)13:00

浦和レッズ vs V・ファーレン長崎

埼玉

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

11/1(日)13:00

横浜F・マリノス vs 川崎フロンターレ

日産ス

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

11/1(日)14:00

ジェフユナイテッド千葉 vs アビスパ福岡

フクアリ

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

11/1(日)14:00

V・ファーレン長崎 vs 東京ヴェルディ

ピースタ

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

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J1リーグ第13節｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第13節は『DAZN』がライブ配信を行う。岡山vsFC東京と神戸vs名古屋の2試合は地上波でも放送予定だ。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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J1リーグ第13節のおすすめ視聴方法

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