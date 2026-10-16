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j1-md10-20261017-18(C)Getty Images
Yuta Tokuma

【10月17日～18日】J1リーグ第10節の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

J1リーグ
清水エスパルス 対 ガンバ大阪
鹿島アントラーズ
ガンバ大阪
柏レイソル
ヴィッセル神戸
セレッソ大阪
横浜F・マリノス
FC東京
浦和レッズ
東京ヴェルディ
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡
ファジアーノ岡山
京都サンガF.C.
FC町田ゼルビア
ジェフユナイテッド千葉
V・ファーレン長崎
水戸ホーリーホック
清水エスパルス
川崎フロンターレ
名古屋グランパス
ジェフユナイテッド千葉 対 横浜F・マリノス
東京ヴェルディ 対 FC東京
サンフレッチェ広島 対 京都サンガF.C.
鹿島アントラーズ 対 V・ファーレン長崎
セレッソ大阪 対 川崎フロンターレ
水戸ホーリーホック 対 浦和レッズ
柏レイソル 対 名古屋グランパス
ファジアーノ岡山 対 ヴィッセル神戸
FC町田ゼルビア 対 アビスパ福岡

【J1リーグ放送予定】10月17日～118日に開催される明治安田J1リーグ第10節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は？対戦カードやキックオフ時刻、中継スケジュールを紹介。

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2026年10月17日(土)～18日(日)に2026シーズンの明治安田J1リーグ第10節が開催される。

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本記事では、明治安田J1リーグ第10節の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

J1リーグ第10節｜試合スケジュール・キックオフ時間

J1リーグ第10節は、10月17日(土)～18日(日)に開催される。

試合日程

対戦カード

会場

放送・配信

10/17(土)13:00

清水エスパルス vs ガンバ大阪

アイスタ

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/17(土)14:00

ジェフユナイテッド千葉 vs 横浜F・マリノス

フクアリ

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/17(土)14:00

東京ヴェルディ vs FC東京

味スタ

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/17(土)14:00

サンフレッチェ広島 vs 京都サンガF.C.

Eピース


【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/17(土)15:00

鹿島アントラーズ vs V・ファーレン長崎

メルスタ

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/17(土)15:00

セレッソ大阪 vs 川崎フロンターレ

ハナサカ

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/17(土)16:00

水戸ホーリーホック vs浦和レッズ

水戸信ス

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/17(土)19:00

柏レイソル vs 名古屋グランパス

三協F柏

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/18(日)13:55

ファジアーノ岡山 vs ヴィッセル神戸

JFEス

【放送】テレビせとうち
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

10/18(日)16:00

FC町田ゼルビア vs アビスパ福岡

Gスタ

【放送】なし
【配信】DAZNDMM×DAZNホーダイ

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J1リーグ第10節｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第10節は『DAZN』がライブ配信を行う。岡山vs神戸のみ、地上波でも放送予定だ。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。

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