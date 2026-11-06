ミランでブレイク中20歳FWら4人が初招集！イタリア代表、フランス＆ベルギー戦に向けたメンバー31名発表

イタリアサッカー連盟（FIGC）は5日、11月のインターナショナルウィークに向けてイタリア代表メンバーを発表した。
過去3大会連続でワールドカップ出場を逃しているイタリア代表。今夏に再任したロベルト・マンチーニ監督の下で再出発を図る中、9月～10月の活動ではUEFAネーションズリーグ4試合を戦って2勝1分け1敗、リーグA・グループ1でフランス代表に次ぐ2位につけている。
そして11月の活動に向け、FIGCは招集メンバー31名を発表した。
今回の招集では、4人の選手が初招集。ミランで今季12試合出場7ゴールとブレイク中の20歳FWアルファジョ・シッセ、躍進するコモで注目を集める19歳MFマッティア・リベラーリと17歳MFリッカルド・カッサーノ、パルマ18歳FWシモーネ・ロンターニが初めてメンバーに入った。なお、カッサーノとロンターニは合宿の全日程に参加するのではなく、U-18代表チームに合流する予定だと伝えられている。
イタリア代表は、12日にフランス代表と、15日にベルギー代表と対戦する。
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■イタリア代表 11月の招集メンバー
▽GK
マルコ・カルネセッキ（アタランタ）
ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）
グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）
▽DF
オネスト・アハノール（クリスタル・パレス）
アレッサンドロ・バストーニ（インテル）
リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）
フェデリコ・ディマルコ（インテル）
ダニエレ・ギラルディ（ローマ）
マイケル・カヨデ（ブレントフォード）
ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）
マルコ・パレストラ（チェルシー）
ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）
▽MF
ニコロ・バレッラ（インテル）
リッカルド・カッサーノ（コモ）
イッサ・ドゥンビア（スポルティングCP）
ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）
ダヴィデ・フラッテージ（ラツィオ）
シモーネ・ロンターニ（パルマ）
ニッコロ・ピジッリ（ローマ）
サムエレ・リッチ（コモ）
アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）
サンドロ・トナーリ（トッテナム）
▽FW
ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）
アルファジョ・シセ（ミラン）
フランチェスコ・ピオ・エスポージト（インテル）
セバスティアーノ・エスポージト（サッスオーロ）
ルカ・コレオショ（パリFC）
マッティア・リベラーリ（コモ）
ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）
アントニオ・ヴェルガラ（ナポリ）
ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）