ミランでブレイク中20歳FWら4人が初招集！イタリア代表、フランス＆ベルギー戦に向けたメンバー31名発表

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【欧州・海外サッカー ニュース】イタリア代表は、12日にフランス代表と、15日にベルギー代表と対戦する。

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イタリアサッカー連盟（FIGC）は5日、11月のインターナショナルウィークに向けてイタリア代表メンバーを発表した。

過去3大会連続でワールドカップ出場を逃しているイタリア代表。今夏に再任したロベルト・マンチーニ監督の下で再出発を図る中、9月～10月の活動ではUEFAネーションズリーグ4試合を戦って2勝1分け1敗、リーグA・グループ1でフランス代表に次ぐ2位につけている。

そして11月の活動に向け、FIGCは招集メンバー31名を発表した。

今回の招集では、4人の選手が初招集。ミランで今季12試合出場7ゴールとブレイク中の20歳FWアルファジョ・シッセ、躍進するコモで注目を集める19歳MFマッティア・リベラーリと17歳MFリッカルド・カッサーノ、パルマ18歳FWシモーネ・ロンターニが初めてメンバーに入った。なお、カッサーノとロンターニは合宿の全日程に参加するのではなく、U-18代表チームに合流する予定だと伝えられている。

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イタリア代表は、12日にフランス代表と、15日にベルギー代表と対戦する。

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■イタリア代表 11月の招集メンバー

▽GK

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マルコ・カルネセッキ（アタランタ）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）

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グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）

▽DF

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オネスト・アハノール（クリスタル・パレス）

アレッサンドロ・バストーニ（インテル）

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リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）

フェデリコ・ディマルコ（インテル）

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ダニエレ・ギラルディ（ローマ）

マイケル・カヨデ（ブレントフォード）

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ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）

マルコ・パレストラ（チェルシー）

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ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）

▽MF

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ニコロ・バレッラ（インテル）

リッカルド・カッサーノ（コモ）

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イッサ・ドゥンビア（スポルティングCP）

ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）

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ダヴィデ・フラッテージ（ラツィオ）

シモーネ・ロンターニ（パルマ）

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ニッコロ・ピジッリ（ローマ）

サムエレ・リッチ（コモ）

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アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）

サンドロ・トナーリ（トッテナム）

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▽FW

ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）

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アルファジョ・シセ（ミラン）

フランチェスコ・ピオ・エスポージト（インテル）

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セバスティアーノ・エスポージト（サッスオーロ）

ルカ・コレオショ（パリFC）

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マッティア・リベラーリ（コモ）

ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）

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アントニオ・ヴェルガラ（ナポリ）

ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）