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italy squadGetty Images
Ryo Mika

ミランでブレイク中20歳FWら4人が初招集！イタリア代表、フランス＆ベルギー戦に向けたメンバー31名発表

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【欧州・海外サッカー ニュース】イタリア代表は、12日にフランス代表と、15日にベルギー代表と対戦する。

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イタリアサッカー連盟（FIGC）は5日、11月のインターナショナルウィークに向けてイタリア代表メンバーを発表した。

過去3大会連続でワールドカップ出場を逃しているイタリア代表。今夏に再任したロベルト・マンチーニ監督の下で再出発を図る中、9月～10月の活動ではUEFAネーションズリーグ4試合を戦って2勝1分け1敗、リーグA・グループ1でフランス代表に次ぐ2位につけている。

そして11月の活動に向け、FIGCは招集メンバー31名を発表した。

今回の招集では、4人の選手が初招集。ミランで今季12試合出場7ゴールとブレイク中の20歳FWアルファジョ・シッセ、躍進するコモで注目を集める19歳MFマッティア・リベラーリと17歳MFリッカルド・カッサーノ、パルマ18歳FWシモーネ・ロンターニが初めてメンバーに入った。なお、カッサーノとロンターニは合宿の全日程に参加するのではなく、U-18代表チームに合流する予定だと伝えられている。

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イタリア代表は、12日にフランス代表と、15日にベルギー代表と対戦する。

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UEFAネーションズリーグ リーグA

2026年11月12日

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UEFAネーションズリーグ リーグA

2026年11月15日

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■イタリア代表 11月の招集メンバー

▽GK

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マルコ・カルネセッキ（アタランタ）

ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ）

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グリエルモ・ヴィカーリオ（ユヴェントス）

▽DF

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オネスト・アハノール（クリスタル・パレス）

アレッサンドロ・バストーニ（インテル）

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リッカルド・カラフィオーリ（アーセナル）

フェデリコ・ディマルコ（インテル）

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ダニエレ・ギラルディ（ローマ）

マイケル・カヨデ（ブレントフォード）

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ジャンルカ・マンチーニ（ローマ）

マルコ・パレストラ（チェルシー）

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ジョルジョ・スカルヴィーニ（アタランタ）

▽MF

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ニコロ・バレッラ（インテル）

リッカルド・カッサーノ（コモ）

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イッサ・ドゥンビア（スポルティングCP）

ニコロ・ファジョーリ（フィオレンティーナ）

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ダヴィデ・フラッテージ（ラツィオ）

シモーネ・ロンターニ（パルマ）

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ニッコロ・ピジッリ（ローマ）

サムエレ・リッチ（コモ）

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アレッサンドロ・ロマーノ（カリアリ）

サンドロ・トナーリ（トッテナム）

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▽FW

ニコロ・カンビアーギ（ボローニャ）

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アルファジョ・シセ（ミラン）

フランチェスコ・ピオ・エスポージト（インテル）

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セバスティアーノ・エスポージト（サッスオーロ）

ルカ・コレオショ（パリFC）

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マッティア・リベラーリ（コモ）

ジャンルカ・スカマッカ（アタランタ）

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アントニオ・ヴェルガラ（ナポリ）

ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）

執筆：Ryo Mika

News writer

News writer

📝Bio: Editor and writer covering multiple leagues including the Premier League, La Liga, and Serie A. Joined GOAL in 2017.

My heart belongs to Arsenal (since 2004). Interested in tactical analysis, player and club narratives, and the political aspects of football.Responsibilities include writing, editing, and proofreading articles; writing, editing, and proofreading columns; and collaborating on projects with external reporters.

Areas of Expertise:

Premier League, La Liga, and Serie A.

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