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UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoイタリア
Stadio Olimpico, Rome
team-logoベルギー
UEFAネーションズリーグをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【9月26日】イタリアvsベルギーのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第1節

イタリア 対 ベルギー
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア
ベルギー

UEFAネーションズリーグ第1節、イタリア対ベルギーのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

UEFAネーションズリーグ第1節が日本時間2026年9月26日(土)に開催。イタリア代表とベルギー代表が対戦する。

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本記事では、イタリアvsベルギーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

イタリアvsベルギー｜試合日程・キックオフ時間

イタリアvsベルギーは、日本時間9月26日(土)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第1節
  • 日時：2026年9月26日(土) 3:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：イタリアvsベルギー
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イタリアvsベルギー｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのイタリアvsベルギーは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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イタリアvsベルギーのおすすめ視聴方法

UEFAネーションズリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

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サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

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トルコvsフランス｜チーム情報

イタリア vs ベルギー 予想スタメン

4-3-3
イタリア crest
イタリア
ITA
フォーメーション
ベルギー crest
ベルギー
BEL
4-2-3-1
ジャンルイジ・ドンナルンマジャンルイジ・ドンナルンマリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリジョルジョ・スカルヴィーニジョルジョ・スカルヴィーニマイケル・カヨデマイケル・カヨデアレッサンドロ・バストーニアレッサンドロ・バストーニサンドロ・トナーリサンドロ・トナーリニコロ・バレッラニコロ・バレッラニコロ・ファジョーリニコロ・ファジョーリモイーズ・キーンモイーズ・キーンジャコモ・ラスパドーリジャコモ・ラスパドーリフランチェスコ・ピオ・エスポージトフランチェスコ・ピオ・エスポージトセンヌ・ラメンスセンヌ・ラメンスティモシー・カスターニュティモシー・カスターニュマキシム・デ・カイペルマキシム・デ・カイペルゼノ・デバストゼノ・デバストネイサン・ノイネイサン・ノイドディ・ルケバキオドディ・ルケバキオユーリ・ティーレマンスユーリ・ティーレマンスケヴィン・デ・ブライネケヴィン・デ・ブライネteam-logoディエゴ・モレイラロメオ・ラビアロメオ・ラビアシャルル・デ・ケテラーレシャルル・デ・ケテラーレ
ベルギー crest
ベルギー
BEL
4-3-3
イタリア

先発メンバー

ベルギー

マネージャー

  • ロベルト・マンチーニ
  • M. van Bommel

成績

ITA

ITA - 直近成績

NOR
1-4
NIR
2-0
BIH
1-1
LUX
0-1
GRE
0-1
得点（失点）
6/5
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
BEL

BEL - 直近成績

IRN
0-0
NZL
1-5
SEN
3-2
USA
1-4
ESP
2-1
得点（失点）
13/6
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

イタリアドローベルギー
4
1
0
UEFAネーションズリーグ リーグA
ベルギー badge
ベルギー
BEL
0
イタリア badge
イタリア
ITA
1
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア badge
イタリア
ITA
2
ベルギー badge
ベルギー
BEL
2
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
イタリア badge
イタリア
ITA
2
ベルギー badge
ベルギー
BEL
1
終了
UEFA EURO
ベルギー badge
ベルギー
BEL
1
イタリア badge
イタリア
ITA
2
終了
UEFA EURO
ベルギー badge
ベルギー
BEL
0
イタリア badge
イタリア
ITA
2
終了
9得点4
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA1

#PFA+/-勝点直近成績
1
ベルギーベルギーBEL
00000000
2
フランスフランスFRA
00000000
3
イタリアイタリアITA
00000000
4
トルコトルコTUR
00000000
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格


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