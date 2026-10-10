2026-27シーズンのプレミアリーグ第6節が日本時間10月10日(土)に開催。前田大然が所属するイプスウィッチ・タウンとフラムが対戦する。
本記事では、イプスウィッチvsフラムの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。
イプスウィッチvsフラムの試合日程・キックオフ時間
イプスウィッチvsフラムは、日本時間2026年10月10日(土)にイプスウィッチのホーム、ポートマン・ロードで開催される。
- 大会：2026-27プレミアリーグ第6節
- 日時：2026年10月10日(土)23:00キックオフ／日本時間
- 対戦：イプスウィッチvsフラム
- 会場：ポートマン・ロード
※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。
イプスウィッチvsフラムのテレビ放送・ネット配信予定
イプスウィッチvsフラムのU-NEXT視聴方法
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。
イプスウィッチvsフラムの予想スタメンは？
イプスウィッチ・タウン vs フラム 予想スタメン
成績
両チームの対戦成績
対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|5
|5
|0
|0
|13
|5
|+8
|15
勝
勝
勝
勝
勝
|2
|5
|4
|0
|1
|8
|4
|+4
|12
負
勝
勝
勝
勝
|3
|5
|3
|1
|1
|16
|5
|+11
|10
勝
勝
分
負
勝
|4
|5
|2
|3
|0
|10
|4
|+6
|9
勝
分
分
分
勝
|5
|5
|2
|3
|0
|7
|3
|+4
|9
分
勝
分
分
勝
|6
|5
|2
|3
|0
|7
|4
|+3
|9
勝
分
勝
分
分
|7
|5
|2
|3
|0
|6
|3
|+3
|9
勝
分
分
分
勝
|8
|5
|2
|2
|1
|6
|4
|+2
|8
負
分
分
勝
勝
|9
|5
|2
|2
|1
|9
|9
|0
|8
勝
負
分
勝
分
|10
|5
|2
|1
|2
|10
|12
|-2
|7
負
分
負
勝
勝
|11
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
負
勝
負
負
勝
|12
|5
|1
|2
|2
|8
|8
|0
|5
分
負
分
勝
負
|13
|5
|1
|2
|2
|4
|5
|-1
|5
負
勝
分
分
負
|14
|5
|1
|1
|3
|6
|10
|-4
|4
負
負
分
勝
負
|15
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
分
負
勝
負
負
|16
|5
|1
|1
|3
|4
|9
|-5
|4
勝
負
分
負
負
|17
|5
|0
|3
|2
|6
|8
|-2
|3
負
分
分
分
負
|18
|5
|1
|0
|4
|1
|10
|-9
|3
勝
負
負
負
負
|19
|5
|0
|2
|3
|5
|8
|-3
|2
分
分
負
負
負
|20
|5
|0
|2
|3
|2
|8
|-6
|2
負
分
分
負
負