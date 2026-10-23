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プレミアリーグ
team-logoイプスウィッチ・タウン
Portman Road
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イプスウィッチvsノッティンガム・フォレストはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月24日】イプスウィッチ・タウンvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定｜前田大然所属！プレミアリーグ第8節

プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン 対 ノッティンガム・フォレスト
イプスウィッチ・タウン
ノッティンガム・フォレスト
前田大然

【前田大然出場予定】2026-27プレミアリーグ第8節、イプスウィッチ・タウンvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

2026-27シーズンのプレミアリーグ第8節が日本時間10月24日(土)に開催。前田大然が所属するイプスウィッチ・タウンと、ノッティンガム・フォレストが対戦する。

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本記事では、イプスウィッチ・タウンvsノッティンガム・フォレストの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

イプスウィッチ・タウンvsノッティンガム・フォレストの試合日程・キックオフ時間

イプスウィッチ・タウンvsノッティンガム・フォレストは、日本時間2026年10月24日(土)にイプスウィッチのホーム、ポートマン・ロードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第8節
  • 日時：2026年10月24日(土)4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：イプスウィッチ・タウン vs ノッティンガム・フォレスト
  • 会場：ポートマン・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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イプスウィッチ・タウンvsノッティンガム・フォレストのテレビ放送・ネット配信予定



U-NEXT

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イプスウィッチ・タウンvsノッティンガム・フォレストのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

イプスウィッチ・タウンvsノッティンガム・フォレストの予想スタメンは？

イプスウィッチ・タウン vs ノッティンガム・フォレスト 予想スタメン

3-4-2-1
イプスウィッチ・タウン crest
イプスウィッチ・タウン
IPS
page.match.formation.title
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
3-4-2-1
クリスチャン・ウォルトンクリスチャン・ウォルトンジェイコブ・グリーブスジェイコブ・グリーブスダラ・オシェイダラ・オシェイイッサ・ディオプイッサ・ディオプアブドゥル・イサハクアブドゥル・イサハクteam-logoアブドゥル・ワッタラteam-logoフロレンティーノ・ルイスレイフ・デイビスレイフ・デイビスフリオ・エンシソフリオ・エンシソエセキエル・パラシオスエセキエル・パラシオスエメルソンエメルソンマッツ・セルスマッツ・セルスジャイール・クーニャジャイール・クーニャウスマン・ディオマンデウスマン・ディオマンデムリージョムリージョネコ・ウィリアムズネコ・ウィリアムズザヴェル・シュラーガーザヴェル・シュラーガーモーガン・ギブス＝ホワイトモーガン・ギブス＝ホワイトジェームズ・マカティージェームズ・マカティーダニエル・ムニョスダニエル・ムニョスダン・エンドイェダン・エンドイェルイス・デラップルイス・デラップ
ノッティンガム・フォレスト crest
ノッティンガム・フォレスト
NFO
3-4-2-1
イプスウィッチ・タウン

先発メンバー

ノッティンガム・フォレスト

マネージャー

  • G. O'Neil
  • オリヴァー・グラスナー

成績

IPS

IPS - 直近成績

CRY
2-3
ARS
2-4
EVE
1-0
FUL
2-1
MCI
3-2
得点（失点）
9/11
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
NFO

NFO - 直近成績

TOT
0-0
AVL
1-2
COV
0-1
CRY
3-1
ARS
0-1
得点（失点）
3/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

対戦成績

イプスウィッチ・タウンドローノッティンガム・フォレスト
0
1
4
プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
2
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
4
終了
FAカップ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
1
終了
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
0
終了
EFL チャンピオンシップ
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
1
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
1
終了
EFL チャンピオンシップ
ノッティンガム・フォレスト badge
ノッティンガム・フォレスト
NFO
2
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
0
終了
3得点8
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた2/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
7700197+1221
2
アーセナルアーセナルARS
7601115+618
3
ブライトンブライトンBHA
7511235+1816
4
チェルシーチェルシーCHE
74121713+413
5
リヴァプールリヴァプールLIV
733198+112
6
ブレントフォードブレントフォードBRE
7241138+510
7
リーズリーズLEE
724196+310
8
エヴァートンエヴァートンEVE
724187+110
9
ハル・シティハル・シティHUL
723287+19
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
73041115-49
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
72231014-48
12
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
7223711-48
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
7142101007
14
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
7214917-87
15
ボーンマスボーンマスBOU
7133913-46
16
トッテナムトッテナムTOT
7133610-46
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
7205614-86
18
フラムフラムFUL
7124710-35
19
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
712459-45
20
サンダーランドサンダーランドSUN
7115614-84
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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