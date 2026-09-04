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プレミアリーグ
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イプスウィッチvsリヴァプールはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月5日】イプスウィッチ・タウンvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定｜前田大然・遠藤航所属！プレミアリーグ第3節

プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン 対 リヴァプール
イプスウィッチ・タウン
リヴァプール
前田大然
遠藤航

【前田大然新加入・遠藤航所属】2026-27プレミアリーグ第3節、イプスウィッチ・タウンvsリヴァプールのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節が日本時間9月5日(土)に開催。前田大然が新加入したイプスウィッチ・タウンと、遠藤航が所属するリヴァプールが対戦する。

【前田大然新加入】イプスウィッチvsリヴァプールはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料トライアル

本記事では、イプスウィッチ・タウンvsリヴァプールの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

イプスウィッチ対リヴァプールの試合日程・キックオフ時間

イプスウィッチ・タウンvsリヴァプールは、日本時間2026年9月5日(土)にイプスウィッチのホーム、ポートマン・ロードで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第3節
  • 日時：2026年9月5日(土) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：イプスウィッチ・タウン vs リヴァプール
  • 会場：ポートマン・ロード

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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イプスウィッチ対リヴァプールのテレビ放送・ネット配信予定



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イプスウィッチ対リヴァプールのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

イプスウィッチ対リヴァプールの予想スタメンは？

イプスウィッチ・タウン vs リヴァプール 予想スタメン

4-2-3-1
イプスウィッチ・タウン crest
イプスウィッチ・タウン
IPS
フォーメーション
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
4-2-3-1
37キエル・スヘルペン6イッサ・ディオプ24ジェイコブ・グリーブス26ダラ・オシェイ3レイフ・デイビス10フリオ・エンシソ7アブドゥル・イサハク38前田大然23サシャ・ルキッチ32マルセリーノ・ヌネス29チュバ・アクポム1アリソン・ベッカー30ジェレミー・フリンポン5ジェレミー・ジャケ4フィルジル・ファン・ダイク6ミロシュ・ケルケズ18コーディ・ガクポ7フロリアン・ヴィルツ23V. Munoz8ドミニク・ソボスライ10アレクシス・マクアリスター9アレクサンデル・イサク
リヴァプール crest
リヴァプール
LIV
4-2-3-1
イプスウィッチ・タウン

先発メンバー

リヴァプール

マネージャー

  • G. O'Neil
  • アンドニ・イラオラ

成績

IPS

IPS - 直近成績

RAY
3-0
FCU
2-4
SUN
2-1
LEI
3-1
MUN
5-2
得点（失点）
14/9
2.5ゴール以上の試合
5/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
LIV

LIV - 直近成績

ASM
2-3
COM
0-0
COM
2-0
NEW
2-2
NFO
2-2
得点（失点）
8/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

イプスウィッチ・タウンドローリヴァプール
0
0
5
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
4
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
1
終了
プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
0
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
2
終了
EFL カップ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
1
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
1
終了
プレミアリーグ
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
5
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
0
終了
プレミアリーグ
イプスウィッチ・タウン badge
イプスウィッチ・タウン
IPS
0
リヴァプール badge
リヴァプール
LIV
6
終了
1得点17
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた1/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
220062+46
2
アーセナルアーセナルARS
220040+46
3
ハル・シティハル・シティHUL
220030+36
4
チェルシーチェルシーCHE
220075+26
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
211041+34
6
ニューカッスルニューカッスルNEW
211042+24
7
エヴァートンエヴァートンEVE
211031+24
8
リーズリーズLEE
211021+14
9
ブライトンブライトンBHA
210174+33
10
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210154+13
11
サンダーランドサンダーランドSUN
21012203
12
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
210146-23
13
リヴァプールリヴァプールLIV
20204402
14
ボーンマスボーンマスBOU
201123-11
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
201123-11
16
フラムフラムFUL
200224-20
17
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
200204-40
18
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
200216-50
19
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
200205-50
20
トッテナムトッテナムTOT
200205-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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