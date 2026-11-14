【11月15日】INI 5周年ツアーファイナル公演の配信視聴方法は？

日本の11人組ボーイズグループ・INIの結成5周年を記念したグループ史上最大規模の東阪ドームツアー『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』が、11月15日(日)に開催される。

本記事では『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]｜概要

『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』は、INI結成5周年を記念したグループ史上最大規模の東阪ドームツアー。東京ドーム公演は9月16日と17日に行われた。京セラドーム大阪公演は、11月14日と15日に開催される。

「U-NEXT」では、11月15日のツアーファイナル公演がライブ配信される。

【放送・配信予定】

『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』のツアーファイナル公演は、11月15日に京セラドーム大阪で開催される。

同公演の模様は「U-NEXT」でライブ配信。視聴料金は4,600円(税込)となっている。

U-NEXT視聴方法

『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』のツアーファイナル公演は『U-NEXT』がライブ配信する。ただし、前述の通り、視聴料がそれぞれ必要となる。

U-NEXT見放題プランに登録することで、無料トライアル特典の500円分のポイントが付与される。このポイントを利用することで、お得に『2026 INI 5TH ANNIVERSARY DOME TOUR [CITY OF LIGHTS]』のツアーファイナル公演を視聴することができる。

U-NEXTの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。