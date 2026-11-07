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hidemasa-moritaGetty Images
Kyoya Saito

再負傷の守田英正、ハル指揮官が言及「もう一度検査を受ける予定」

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【欧州・海外サッカー ニュース】ハル・シティの守田英正が負傷した。

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ハル・シティのMF守田英正がまたも負傷に見舞われている。『ハル・ライブ』が伝えた。

守田は今夏にハル・シティに加入。しかし、ここまで負傷もありリーグ戦で5試合の出場にとどまっていた。直近は4試合連続での途中出場となっている。

しかし、7日に行われたアーセナル戦（0-1）ではベンチ外に。招集外となった理由についてセルゲイ・ヤキロヴィッチ監督はこのように語っていた。

「守田については、もう1回検査を受ける予定だ。鼠蹊部と内転筋に問題がある。前回と同じ脚だが、少し上の部位だと思う。様子を見よう。おそらくこの試合は欠場することになるだろうが、それは当然のことだ。プレシーズンに彼がチームにいなかったため、こうした問題が生じることは予想していた」

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なお、昇格組のハル・シティはここまで10位と健闘中。守田の戦線復帰も待たれるところだ。

執筆：Kyoya Saito

News writer

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📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.

Areas of Expertise: Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing
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