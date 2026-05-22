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DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！7/20まで最初の3カ月・月々980円キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【5月23日】ハル・シティvsミドルズブラのテレビ放送・ネット配信予定｜EFLチャンピオンシップ・プレーオフ決勝

EFL チャンピオンシップ
ハル・シティ 対 ミドルズブラ
ハル・シティ
ミドルズブラ
平河悠

EFLチャンピオンシッププレーオフ決勝、ハル・シティ対ミドルズブラのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
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日本時間2026年5月23日(土)に行われる2025-26シーズンのEFLチャンピオンシッププレーオフ決勝で、平河悠が所属するハル・シティと、ミドルズブラが対戦する。

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本記事では、ハル・シティvsミドルズブラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ハル・シティvsミドルズブラ｜試合日程・キックオフ時間

ハル・シティvsミドルズブラは、日本時間5月23日(土)にロンドンにある、ウェンブリー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2025-26 EFLチャンピオンシッププレーオフ決勝
  • 日時：2026年5月23日(土)23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：ハル・シティ vs ミドルズブラ
  • 会場：ウェンブリー・スタジアム

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ハル・シティvsミドルズブラ｜放送・配信予定

EFLチャンピオンシッププレーオフ決勝のハル・シティvsミドルズブラは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ハル・シティvsミドルズブラのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのEFLチャンピオンシッププレーオフ決勝は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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ハル・シティvsミドルズブラ チーム情報

ハル・シティ vs ミドルズブラ 予想スタメン

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • S. Jakirovic

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • キム・ヘルベリ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

HUL
-直近成績

ゴールを許す
7/5
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

MID
-直近成績

ゴールを許す
10/6
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

HUL

直近の 5 試合

MID

1

Win

1

Draw

3

勝利

5

得点

10
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表