日本時間2026年5月23日(土)に行われる2025-26シーズンのEFLチャンピオンシッププレーオフ決勝で、平河悠が所属するハル・シティと、ミドルズブラが対戦する。

本記事では、ハル・シティvsミドルズブラの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ハル・シティvsミドルズブラ｜試合日程・キックオフ時間

ハル・シティvsミドルズブラは、日本時間5月23日(土)にロンドンにある、ウェンブリー・スタジアムで開催される。

大会：2025-26 EFLチャンピオンシッププレーオフ決勝

日時：2026年5月23日(土)23:30キックオフ／日本時間

対戦：ハル・シティ vs ミドルズブラ

会場：ウェンブリー・スタジアム

ハル・シティvsミドルズブラ｜放送・配信予定

EFLチャンピオンシッププレーオフ決勝のハル・シティvsミドルズブラは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ハル・シティvsミドルズブラのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのEFLチャンピオンシッププレーオフ決勝は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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ハル・シティvsミドルズブラ チーム情報

ハル・シティ vs ミドルズブラ 予想スタメン 予想スタメン 控え選手 マネージャー S. Jakirovic 予想スタメン 控え選手 マネージャー キム・ヘルベリ

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 8 エリオット・マタゾ 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表