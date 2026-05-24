平河悠が“最低439億円”をもたらす？ハル・シティ、9年ぶりプレミア昇格で莫大な収入確保か

ハル・シティは、プレミアリーグ昇格で莫大な収入を確保することになりそうだ。

今季のチャンピオンシップ（イングランド2部相当）で6位に滑り込み、プレーオフ準決勝ではミルウォールを下して決勝に進んだハル・シティ。大きな騒動となった“スパイゲート”によって直前で対戦相手が変わった中で、23日の決勝戦ではミドルズブラと対戦した。

試合は両チームともにチャンスを作りながらゴールが生まれなかったものの、途中出場した平河悠の鋭いクロスからオリヴァー・マクバーニーが後半アディショナルタイムに決勝点を奪い、ハル・シティが1-0で勝利。9シーズンぶりのプレミアリーグ昇格を決めた。

そしてこのプレミアリーグ昇格は、ハル・シティに莫大な収入をもたらす模様。『The Athletic』のトム・バロウズ記者は、「チャンピオンシップ決勝は世界で最も価値の高い一発勝負」とし、以下のように指摘している。

「ハルはウェンブリーで行われた決勝戦で1-0の勝利を収めた。これにより、今後3シーズンで少なくとも2億500万ポンド（約439億円）の追加収入を得ることになる」

「さらに『デロイト』によると、プレミアリーグ復帰初年度以降も残留できれば、この収入は3億6500万ポンド（約781億円）以上に跳ね上がる可能性もあるという。この調査結果は、マッチデー収入、放映権料、コマーシャル収入の増加予測を考慮したものだ」

昨季は得失点差の関係により、辛うじてリーグ1（3部相当）への降格を免れていたハル・シティ。それから約1年後、平河悠の活躍もあり、9シーズンぶりのプレミアリーグ昇格を果たして莫大な収入を確保することに成功したようだ。