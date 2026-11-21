総合格闘技団体UFCの「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」で、堀口恭司がアスー・アルマバエフと対戦する。

本記事では、堀口恭司戦の無料視聴方法の有無やお得な中継予定を紹介する。

堀口恭司のUFC試合を無料で見るには？

11月22日(日)の堀口恭司vsアルマバエフは、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定。配信は有料プラン「月額プラン」の会員のみ視聴可能だが、同プランには31日間無料トライアル期間がある。期間中は見放題作品を視聴することができ、堀口恭司戦が行われる「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」も対象に含まれている。

『U-NEXT』の「月額プラン」無料トライアルを期間内に解約した場合は、月額料金の支払いが発生しない。

その他、『YouTube』や『TVer』などでの無料ライブ配信は予定されていない。

堀口恭司UFC次戦の中継局一覧

11月22日(日)開催の「UFCファイトナイト：プロハースカ vs. スターリング」は、ネット『U-NEXT』『UFC Fight Pass』が全試合をライブ配信する。地上波テレビ各局による中継は伝えられていない。

プレリムは0:00、堀口恭司が出場するメインカードは3:00開始予定となっている。

チャンネル 中継予定 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 〇 UFC Fight Pass 〇

UFCファイトナイトのお得な視聴方法

堀口恭司が出場するUFCファイトナイトは、ネット『U-NEXT』が見放題ライブ配信する。月額プラン会員であれば追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は31日間無料トライアルも利用可能だ。

『U-NEXT』の無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法などの必要情報を入力して登録できる。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※無料トライアル終了後は月額2,189円(税込)で自動更新。

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。