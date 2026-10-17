布袋寅泰、アーティスト活動45周年記念フェス「HOTEI FES」の配信視聴方法

布袋寅泰のアーティスト活動45周年記念フェス「HOTEI FES」がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では「HOTEI FES」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

「HOTEI FES」とは？

今年アーティスト活動45周年を迎えた布袋寅泰が、7月25日・26日の2日間に渡り、故郷である群馬県高崎市のGメッセ群馬にて、初の音楽フェス「HOTEI FES」を開催。会場には布袋寅泰とゆかりのあるアーティストとして、ももいろクローバーZ、10-FEET、MAN WITH A MISSION、アイナ・ジ・エンド、BUCK∞TICK、THE YELLOW MONKEYらが集結。ここでしか見られない布袋寅泰との共演で、会場を熱狂の渦に包みこんだ。

「HOTEI FES」｜概要

7月25日・26日の2日間に渡り開催された「HOTEI FES」。その模様をまとめた特別編集版映像を、10月17日（土）に独占ライブ配信することが決定している。

日程・放送予定

ライブ配信：10月17日（土）19:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第 ～10月24日（土）23:59まで

配信公演： 7月25日・26日 Gメッセ群馬 公演

出演者：ももいろクローバーZ、10-FEET、MAN WITH A MISSION、アイナ・ジ・エンド、BUCK∞TICK、THE YELLOW MONKEY、布袋寅泰。

「HOTEI FES」のU-NEXT視聴方法

U-NEXTで配信される「HOTEI FES」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題配信で視聴することができる。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。