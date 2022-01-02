【結果一覧】青森山田が阪南大高下して準々決勝へ！ 静岡学園は衝撃の8発圧勝 ｜ 高校サッカー選手権
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(C)Kenichi Arai
第100回全国高校サッカー選手権大会の3回戦が1月2日に行われた。
3回戦にて、優勝候補の青森山田（青森）は1回戦から勝ち上がってきた阪南大高（大阪）と対戦して3-1で勝利。オウンゴールで先制すると、丸山大和と名須川真光が後半に加点した。
他会場では、静岡学園（静岡）が宮崎日大（宮崎）に8-0で圧勝。松永颯汰と川谷凪が2得点ずつを決めたほか、計6名がネットを揺らして準々決勝への進出を果たした。
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また、桐光学園（神奈川）は帝京長岡（新潟）と対戦して1-1でフルタイムが終了。2回戦に続いてのPK戦に突入した末、競り勝っている。
■3回戦 結果
1月2日（日）
- 前橋育英（群馬） 2-1 鹿島学園（茨城）
- 宮崎日大（宮崎） 0-8 静岡学園（静岡）
- 帝京長岡（新潟） 1-1(PK3-5) 桐光学園（神奈川）
- 阪南大高（大阪） 1-3 青森山田（青森）
- 佐賀東（佐賀） 1-3 大津（熊本）
- 関東第一（東京B） 3-2 矢板中央（栃木）
- 高川学園（山口） 1-0 仙台育英（宮城）
- 東山（京都） 3-0 長崎総科大附（長崎）
■準々決勝 対戦カード
1月4日（火）
- 12:05 大津（熊本） vs 前橋育英（群馬）
- 12:05 東山（京都） vs 青森山田（青森）
- 14:10 静岡学園（静岡） vs 関東第一（東京B）
- 14:10 桐光学園（神奈川） vs 高川学園（山口）