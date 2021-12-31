【結果一覧】青森山田、松木玖生ら得点で大社を6発圧倒！ 前年度王者・山梨学院は敗戦｜高校サッカー選手権
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(C)Kenichi Arai
第100回全国高校サッカー選手権大会の2回戦が12月31日に行われた。
31日に行われた2回戦では、インターハイ王者にして25年連続27回目の選手権出場となっている青森山田（青森）が登場。この優勝候補とは大社（島根）が激突したが、青森山田が6-0で快勝している。試合の中は、スコアレスで前半を折り返したが、名須川真光が先制点を奪うと、小湊絆が2ゴールをマークしたほか背番号10の松木玖生らが続々とネットを揺らした。
一方、前年度王者の山梨学院（山梨）は佐賀東（佐賀）に0-2で敗戦。前半早々の3分に失点を喫すると、後半終了間際にも加点されて万事休すとなった。チェイス・アンリを擁する注目の尚志（福島）は2回戦で関東第一（東京B）と対戦し、初戦に続いてPK戦にまで突入したが、競り負けている。
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その他、前橋育英（群馬）は三重（三重）に6-0で完勝し、桐光学園（神奈川）も帝京大可児（岐阜）とPK戦までもつれ込んだものの3回戦に進出。1回戦にてトリッキーなセットプレーで星稜（石川）を破り注目を集めていた高川学園（山口）は、岡山学芸館（岡山）との試合も制して勝ち上がっている。
■2回戦 結果
12月31日（金）
- 山梨学院（山梨） 0-2 佐賀東（佐賀）
- 三重（三重） 0-6 前橋育英（群馬）
- 近大和歌山（和歌山） 0-1 静岡学園（静岡）
- 尚志（福島） 0-0(PK5-6) 関東第一（東京B）
- 帝京大可児（岐阜） 1-1(PK6-7) 桐光学園（神奈川）
- 岡山学芸館（岡山） 1-2 高川学園（山口）
- 市立長野（長野） 0-2 東山（京都）
- 大社（島根） 0-6 青森山田（青森）
- 東福岡（福岡） 0-4 大津（熊本）
- 鹿島学園（茨城） 2-0 高松商（香川）
- 富山第一（富山） 0-1 宮崎日大（宮崎）
- 米子北（鳥取） 2-2(PK2-3) 矢板中央（栃木）
- 帝京長岡（新潟） 3-2 神村学園（鹿児島）
- 仙台育英（宮城） 2-1 滝川第二（兵庫）
- 長崎総科大附（長崎） 1-0 堀越（東京A）
- 奈良育英（奈良） 0-8 阪南大高（大阪）
■3回戦 対戦カード
1月2日（日）
- 12:05 前橋育英（群馬） vs 鹿島学園（茨城）
- 12:05 宮崎日大（宮崎） vs 静岡学園（静岡）
- 12:05 帝京長岡（新潟） vs 桐光学園（神奈川）
- 12:05 阪南大高（大阪） vs 青森山田（青森）
- 14:10 佐賀東（佐賀） vs 大津（熊本）
- 14:10 関東第一（東京B） vs 矢板中央（栃木）
- 14:10 高川学園（山口） vs 仙台育英（宮城）
- 14:10 東山（京都） vs 長崎総科大附（長崎）