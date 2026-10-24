「ヘタミュ」10周年記念公演はどこで見られる？配信視聴方法

10th Anniversaryミュージカル「ヘタリア～World☆Starts～」がU-NEXTで独占ライブ配信される。

本記事では「ヘタリア～World☆Starts～」のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

「ヘタリア～World☆Starts～」とは？

10th Anniversaryミュージカル「ヘタリア～World☆Starts～」は、シリーズ累計90万部を突破した日丸屋秀和による人気コミック『ヘタリア World★Stars』を原作とした、ミュージカル「ヘタリア」シリーズの10周年記念公演。演出・作詞を吉谷晃太朗、脚本を広瀬格・吉谷晃太朗、脚本協力：なるせゆうせいが手がけている。

本作には、イタリア役：長江崚行、ドイツ役：上田悠介、日本役：植田圭輔、アメリカ役：磯貝龍乎、イギリス役：廣瀬大介、フランス役：寿里、ロシア役：山沖勇輝、中国役：杉江大志、スペイン役：山田ジェームス武、プロイセン役：高本学、ロマーノ役：樋口裕太の総勢11名が出演する。

「ヘタリア～World☆Starts～」｜概要

2026年10月23日（金）より開催される10th Anniversaryミュージカル「ヘタリア～World☆Starts～」を独占でライブ配信する。ライブ配信の対象となるのは、大阪の10月25日（日）16:00／10月26日（月）13:00＜大阪千秋楽＞、東京の11月7日（土）17:30／11月8日（日）13:00＜東京千秋楽＞、愛知の11月22日（日）17:30／11月23日（月・祝）13:00＜大千秋楽＞の6公演となっている。

日程・放送予定

① 10月25日（日）16:00＜大阪公演＞ ※定点

• ライブ配信：10月25日（日）16:00～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月1日（日）23:59

• 販売期間：10月2日（金）18:00～11月1日（日）21:00

② 10月26日（月）13:00＜大阪公演・千秋楽＞ ※定点

• ライブ配信：10月26日（月）13:00～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月2日（月）23:59

• 販売期間：10月2日（金）18:00～11月2日（月）21:00

③ 11月7日（土）17:30＜東京公演＞ ※マルチアングル

• ライブ配信：11月7日（土）17:30～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月14日（土）23:59

• 販売期間：10月2日（金）18:00～11月14日（土）21:00

④ 11月8日（日）13:00＜東京公演・千秋楽＞ ※マルチアングル

• ライブ配信：11月8日（日）13:00～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月15日（日）23:59

• 販売期間：10月2日（金）18:00～11月15日（日）21:00

⑤ 11月22日（日）17:30＜愛知公演＞ ※マルチアングル

• ライブ配信：11月22日（日）17:30～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月29日（日）23:59

• 販売期間：10月2日（金）18:00～11月29日（日）21:00

⑥ 11月23日（月・祝）13:00＜愛知公演・大千秋楽＞ ※マルチアングル

• ライブ配信：11月23日（月・祝）13:00～公演終了まで

• 見逃し配信：準備が整い次第～11月30日（月）23:59

• 販売期間：10月2日（金）18:00～11月30日（月）21:00

⑦ 6公演通しチケット ※アングルは各公演の日程に準ずる

• ライブ配信：①～⑥の公演の日程に準ずる

• 見逃し配信：①～⑥の公演の日程に準ずる

• 販売期間：10月2日（金）18:00～11月30日（月）21:00

【視聴料】

＜ライブ配信＋見逃し配信付き＞

• ①②：各2,800円（税込）

• ③④⑤⑥：各3,700円（税込）

＜6公演通しチケット（ライブ配信＋見逃し配信付き）＞

• ⑦：17,600円（税込） ※通しチケット特典ブロマイドセット付き。

「ヘタリア～World☆Starts～」のU-NEXT視聴方法

「ヘタリア～World☆Starts～」は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。ただし、前述の通り、視聴料がそれぞれ必要となり、ペイパービューのイベントとなっている。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。る。



