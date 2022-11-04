日本時間2022年11月5日(土)に行われるブンデスリーガ第13節で、ヘルタ・ベルリンとバイエルン・ミュンヘンが対戦する。
▶ヘルタ・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンをAmazonで無料視聴！7日間トライアルに登録
本記事では、ヘルタ・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定、視聴方法を紹介する。
ヘルタ・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンの試合日程・キックオフ時間
ヘルタ・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間11月5日（土）にヘルタ・ベルリンのホームスタジアム、オリンピアシュタディオン・ベルリンで開催される。
- 大会：ブンデスリーガ第13節
- 日時：2022年11月5日(土) 23:30キックオフ／日本時間
- 対戦：ヘルタ・ベルリン vs バイエルン・ミュンヘン
- 会場：オリンピアシュタディオン・ベルリン
ヘルタ・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送予定
ブンデスリーガ第13節、ヘルタ・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンは『スカパー！』ならびに『ブンデスリーガLIVE』にてライブ配信を行う。Amazon Prime Videoチャンネルでも視聴可能だ。
■ライブ放送局・スケジュール
※スケジュールは変更の可能性あり
ヘルタ・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンの視聴方法
前述の通り、ヘルタ・ベルリンvsバイエルン・ミュンヘンは、Amazon Prime VideoチャンネルのブンデスリーガLIVEにてライブ配信される。
月額980円でブンデスリーガ1部の全試合が視聴可能。まずは7日間の無料トライアルに登録することをおすすめする。
▶ブンデスリーガがAmazonでも見られる！7日間の無料体験に登録
- Amazon Prime Videoチャンネルページにアクセス
- バナーの「今すぐチェック」をタップ
- 「今すぐ始める」を選択、決済情報を入力して登録完了！
※無料トライアル中のキャンセルも可能、体験後は月額980円で自動更新。
※Amazonプライム会員は30日間無料体験あり。継続は月額500円／年間4,900円
本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。