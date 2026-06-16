2026シーズンのプロ野球は日本生命セ・パ交流戦を開催。6月17日(水)に阪神タイガースと東北楽天ゴールデンイーグルスが対戦する。

本記事では、阪神vs楽天のテレビ放送・ネット配信予定、試合の視聴方法をまとめている。

阪神タイガース対東北楽天ゴールデンイーグルス｜試合日程・プレイボール時間

プロ野球交流戦2026の阪神タイガースvs東北楽天ゴールデンイーグルスは、6月17日(水)に阪神甲子園球場で開催される。

日程 プレイボール時間 対戦カード 6/17(水) 18:00 阪神タイガースvs東北楽天ゴールデンイーグルス

阪神タイガース対東北楽天ゴールデンイーグルス｜テレビ放送・ネット配信予定

日時 テレビ

(地上波/衛星) ネット

(スマホ/タブレット) 6/17(水)

18:00 DAZN

パ・リーグTV

虎テレ

※放送/配信予定は変更の可能性あり

2026シーズンプロ野球のおすすめ視聴方法

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