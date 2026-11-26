※「グランド・セフト・オートVI」には18才以上対象の内容(CERO審査)が含まれています。18才未満の方には販売しておりません。

Rockstar Gamesの新作「グランド・セフト・オートVI(GTA6)」が、2026年11月19日(木)にリリースされた。プレイステーション5(PS5)の種類によって画質は変わるのだろうか。

本記事では、GTA6のPS5種類別の画質について紹介する。

GTA6のPS5 Proと通常版の画質は変わる？

PS5 Pro版では、ソニー独自のAIアップスケーリング技術「PSSR（PlayStation Spectral Super Resolution）」に対応しており、より鮮明な映像を楽しむことができる。通常版では光の反射や間接照明にレイトレーシングが採用されているが、PS5 Proでは影の描写にもレイトレーシングが採用され、よりリアルなグラフィックが実現されている。

そのため、GTA6はPS5の通常版よりもPS5 Proの方が高画質でプレイできる。

■PS5通常版（左）とPS5 Pro（右）の画質比較

(C)Digital Foundry

(C)Digital Foundry

PS5通常版とPS5 Proにおけるグラフィックの違い

GTA6のPS5 Proと通常版の解像度・フレームレート比較

比較項目 PS5通常版 PS5 Pro 内部解像度 1440p 1440p 出力解像度 4K 4K フレームレート 30fps 30fps アップスケーリング Rockstar独自技術（TAA） PSSR2 レイトレーシングによる反射 対応 対応 レイトレーシングによる間接照明 対応 対応 レイトレーシングによる影の描写 非対応 対応 フレームレートの安定性 負荷の高い場面で低下 比較的安定

内部解像度は両モデルとも1440pで、4Kにアップスケーリングして映像を出力する。ただし、PS5 ProではPSSR2を採用しているため、遠くの建物や細かなオブジェクトなどがより鮮明に描写される。

また、フレームレートは両モデルとも30fpsが上限となっており、PS5 Proでも60fpsでのプレイには対応していない。なお、通常版では高速での車の運転や激しい戦闘時にフレームレートが低下する一方、PS5 Proではより安定した動作が確認されている。

実際にPS5の通常版とPS5 Proでどの程度画質が異なるのか、以下の比較動画で確認してみよう。

GTA6をプレイするならPS5 Proと通常版のどちらがおすすめ？

より高画質かつ安定したフレームレートでGTA6を楽しみたいのであれば、PS5 Proがおすすめだ。特に、4K対応の大型テレビやモニターを使用している場合は、画質の違いを実感しやすいだろう。

一方、通常版でも4K出力やレイトレーシングに対応しており、十分に美しいグラフィックを楽しむことができる。PS5 Proでも60fpsには対応していないため、すでにPS5を所有している人は、GTA6のためだけに買い替える必要性はそれほど高くないだろう。

GTA6 ローンチトレーラー

GTA6の価格は？

グラセフ6の国内希望小売価格は、スタンダード・エディションが9,800円(税込)、アルティメット・エディションが12,280円(税込)。PS5とXbox Series X|Sで共通の価格設定だ。

アルティメット・エディションには、物語を通じて入手できる限定の乗り物や武器、衣装などが含まれる。アルティメット版はダウンロード専用で、通常版の購入後にアップグレードすることもできる。また、11月19日(木)までの購入には「ヴィンテージ・バイスシティパック」が付属する。

エディション 価格(税込) 販売形態 スタンダード 9,800円 ダウンロード版・コードインボックス版 アルティメット 12,280円 ダウンロード版のみ

※価格は国内希望小売価格。店舗によって販売価格が異なる場合がある。

グラセフ6に対応するPS5本体・関連商品

グラセフ6は、55,000円(税込)で販売されている「PS5デジタル・エディション 日本語専用版」でもプレイできる。より上質な体験がしたい場合、「PS5 Pro」ではPSSRやレイトレーシングシャドウを活用した映像表現に対応する。

また、グラセフ6の世界観をデザインに取り入れた限定版DualSenseワイヤレスコントローラーも販売されている。

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