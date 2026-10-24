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J1リーグ
team-logoガンバ大阪
Panasonic Stadium Suita
team-logo京都サンガF.C.
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Yuta Tokuma

【10月24日】ガンバ大阪vs京都サンガF.C.の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第12節

J1リーグ
ガンバ大阪 対 京都サンガF.C.
ガンバ大阪
京都サンガF.C.

【J1放送予定】明治安田J1リーグ第12節、ガンバ大阪対京都サンガF.C.の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

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2026年10月24日(土)に行われる2026シーズンの明治安田J1リーグ第12節で、ガンバ大阪と京都サンガF.C.が対戦する。

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本記事では、ガンバ大阪と京都サンガF.C.の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vs京都サンガF.C.｜試合スケジュール・キックオフ時間

ガンバ大阪vs京都サンガF.C.は、10月24日(土)にG大阪のホーム、パナソニック スタジアム 吹田で開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1リーグ第12節
  • 日時：2026年10月24日(土) 16:00キックオフ
  • 対戦：ガンバ大阪 vs 京都サンガF.C.
  • 会場：パナソニック スタジアム 吹田
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ガンバ大阪vs京都サンガF.C.｜テレビ放送・ネット配信予定

明治安田J1リーグ第12節のガンバ大阪vs京都サンガF.C.は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

サービス

視聴

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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ガンバ大阪vs京都サンガF.C.のおすすめ視聴方法

2026-27シーズンの明治安田Jリーグ（J1・J2・J3）は『DAZN(ダゾーン)』が全試合ライブ配信する。

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ガンバ大阪vs京都サンガF.C. チーム情報

ガンバ大阪 vs 京都サンガF.C. 予想スタメン

マネージャー

  • 明神智和

成績

GOS

GOS - 直近成績

KAR
5-4
KAN
2-0
NEW
1-3
SSP
2-2
AVF
1-2
得点（失点）
11/11
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
KSF

KSF - 直近成績

MAZ
0-0
MAZ
0-1
RAT
1-0
SHI
3-0
KAN
2-2
得点（失点）
3/6
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
1/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ガンバ大阪ドロー京都サンガF.C.
2
1
2
J1リーグ
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
1
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
1
終了
J1リーグ
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
2
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
0
終了
J1リーグ
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
3
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
1
終了
J1リーグ
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
2
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
1
終了
J1リーグ
京都サンガF.C. badge
京都サンガF.C.
KSF
2
ガンバ大阪 badge
ガンバ大阪
GOS
2
終了
8得点7
2.5 得点以上の試合3/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
FC町田ゼルビアFC町田ゼルビアMAZ
118213010+2026
2
FC東京FC東京FCT
11731218+1324
3
サンフレッチェ広島サンフレッチェ広島SHI
117222510+1523
4
ヴィッセル神戸ヴィッセル神戸KOB
117131811+722
5
柏レイソル柏レイソルKAR
117132217+522
6
鹿島アントラーズ鹿島アントラーズKAN
116232318+520
7
川崎フロンターレ川崎フロンターレKWF
115422317+619
8
浦和レッズ浦和レッズURD
116052023-318
9
横浜F・マリノス横浜F・マリノスYFM
114521511+417
10
ファジアーノ岡山ファジアーノ岡山OKA
115151415-116
11
清水エスパルス清水エスパルスSSP
114251016-614
12
名古屋グランパス名古屋グランパスNAG
114161317-413
13
セレッソ大阪セレッソ大阪OSA
113441017-713
14
V・ファーレン長崎V・ファーレン長崎VVN
113351518-312
15
ガンバ大阪ガンバ大阪GOS
112451219-710
16
水戸ホーリーホック水戸ホーリーホックMIH
112361216-49
17
京都サンガF.C.京都サンガF.C.KSF
112361321-89
18
アビスパ福岡アビスパ福岡AVF
112181218-67
19
ジェフユナイテッド千葉ジェフユナイテッド千葉JEF
111371022-126
20
東京ヴェルディ東京ヴェルディTVE
11056620-145
AFC Champions League
降格

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