J1 リーグ
team-logoガンバ大阪
Panasonic Stadium Suita
team-logoヴィッセル神戸
【11月9日】ガンバ大阪vsヴィッセル神戸の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜明治安田J1リーグ第36節

【J1 2025放送予定】明治安田J1リーグ2025第36節、ガンバ大阪対ヴィッセル神戸のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025年11月9日(日)に行われる2025シーズンの明治安田J1リーグ第36節で、ガンバ大阪とヴィッセル神戸が対戦する。

本記事では、ガンバ大阪vsヴィッセル神戸の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ガンバ大阪vsヴィッセル神戸｜試合日程・キックオフ時間

ガンバ大阪vsヴィッセル神戸は、11月9日(日)にG大阪のホーム、パナソニック スタジアム 吹田で開催される。

  • 大会：2025 明治安田J1リーグ 第36節
  • 日時：2025年11月9日(日) 15:00キックオフ
  • 対戦：ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸
  • 会場：パナソニック スタジアム 吹田

ガンバ大阪vsヴィッセル神戸｜放送・配信予定

明治安田J1リーグ第36節のガンバ大阪vsヴィッセル神戸は『DAZN』が独占ライブ配信を行う。その他配信や地上波放送はない。

DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)		視聴はこちら
DAZN
(年間プランがおすすめ)		視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

ガンバ大阪vsヴィッセル神戸のおすすめ視聴方法

2025シーズンの明治安田J1リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

ガンバ大阪vsヴィッセル神戸 チーム情報

ガンバ大阪 vs ヴィッセル神戸 スタメン

ガンバ大阪Home team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-1-2-3

Home team crestKOB
22
一森純
3
半田陸
4
黒川圭介
2
福岡将太
20
中谷進之介
27
美藤倫
13
安部柊斗
51
満田誠
8
食野亮太郎
17
山下諒也
11
イッサム・ジェバリ
1
前川黛也
3
マテウス・トゥーレル
2
飯野七聖
4
山川哲史
15
本多勇喜
9
宮代大聖
6
扇原貴宏
7
井手口陽介
11
武藤嘉紀
23
広瀬陸斗
10
大迫勇也

4-1-2-3

KOBAway team crest

GOS
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ダニエル・ポヤトス

KOB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 吉田孝行

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

GOS
-直近成績

ゴールを許す
6/6
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
1/5

KOB
-直近成績

ゴールを許す
6/7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

GOS

直近の 5 試合

KOB

1

Win

1

Draw

3

勝利

6

得点

8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

順位表

0