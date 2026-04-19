バイエルン、アーセナルら関心の中で憶測を呼ぶメンバー外…25歳ニューカッスルFWの欠場理由は？

ニューカッスルのエディ・ハウ監督は、ベンチから外れたイングランド代表FWアンソニー・ゴードンについて言及している。

18日に行われたプレミアリーグ第33節で、ボーンマスと対戦したニューカッスル。ホームので一戦は68分にウィリアム・オスラのゴールで追いついたものの、85分に勝ち越し点を許して1-2で敗れた。これで3連敗となり、勝ち点42のまま14位に沈んでいる。

さらにこの試合では、ゴードンがベンチからも外れることに。『The Athletic』やドイツ『スカイ』など複数メディアは、ゴードンに対してバイエルン・ミュンヘンやリヴァプール、アーセナルといった強豪クラブが強い関心を示していると報道。去就に注目が集まる中でメンバー外となったことは、様々な憶測を呼んでいる。

しかし、試合後の会見に出席したハウ監督は、ゴードンについて「練習を欠席した。水曜日に負った問題で、この2日間で調整していたが、今日は出られないことはわかっていた」とし、股関節のケガのために欠場したと明言。25日のアーセナル戦での復帰も否定しなかった。

またハウ監督は、移籍が欠場の理由であるとの見解を否定。25歳FWの献身性を疑問視する声に反論するかと問われ、「もちろんだ。これはケガ。木曜日の朝に検査を受け、欠場が必要なケガだと明らかになった」と改めて負傷による欠場だと強調している。

なおドイツ『スカイ』によると、バイエルン・ミュンヘンはゴードンの獲得を熱望。左ウイングの最優先ターゲットであり、すでに個人条件面では問題なく、獲得の可能性は十分にあると考えているという。課題はニューカッスルとの交渉であり、またアーセナルとリヴァプールも強い関心を持っているとのこと。今後の動向に注目だ。