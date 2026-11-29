韓国ドラマ『グッド・パートナー2』がU-NEXTで日本と本国で初めて独占見放題配信される。

本記事では韓国ドラマ『グッド・パートナー2』のテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

『グッド・パートナー2』とは？

本作は、2024年に韓国で放送された法廷ドラマ『グッド・パートナー ～離婚のお悩み解決します～』のシーズン2。今作では、韓国初の離婚専門ローファームを率いる弁護士と新たなパートナーが、家族が別れを選ぶ瞬間に生まれる葛藤と、その先の人生に向きあう。

債権回収から民事・刑事まで経験を積んだ中途採用の弁護士カン・ヘソン役には、『ソンジェ背負って走れ』のキム・ヘユンが新たに加わる。勝訴への執念が強く、離婚案件に情熱を注ぐ人物だ。さらに、パク・ヘジンがパク・テス役で新たに合流し、チョン・ウノ役のピョ・ジフンも前作から続投する。

『グッド・パートナー2』｜概要

U-NEXTでは2026年11月20日（金）23:30 より独占配信が開始。※毎週金・土曜日 最新話更新

【スタッフ】

監督：ソ・ミンジョン

脚本：チェ・ユナ

【キャスト】

チャン・ナラ、キム・ヘユン、パク・ヘジン、ピョ・ジフン他

『グッド・パートナー2』のU-NEXT視聴方法

『グッド・パートナー2』は『U-NEXT』が独占ライブ配信する。見放題で視聴することができる作品となっている。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年11月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。