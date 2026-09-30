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Real Salt Lake v Vancouver Whitecaps FCGetty Images Sport
Kyoya Saito

元ドイツ代表ミュラーがMLSクラブとの契約を延長「毎週ピッチに立てるのは本当に楽しい」

バンクーバー・ホワイトキャップス
MLS
トーマス・ミュラー

【欧州・海外サッカー ニュース＆移籍情報】バンクーバー・ホワイトキャップスはトーマス・ミュラーが2027年のMLSスプリントシーズンまで契約を延長したと発表した。

バンクーバー・ホワイトキャップスはトーマス・ミュラーが2027年のMLSスプリントシーズンまで契約を延長したと発表した。

ミュラーは2025年8月にフリーエージェントとしてホワイトキャップスに加入し、MLSカップ2025の準優勝に貢献した。全公式戦45試合で31ゴール（19得点、12アシスト）に貢献している。

ミュラーは契約延長に際して「最初からずっと、ここで過ごした時間を本当に楽しんでいる」と話してこう続けた。

「バンクーバーは私をとても温かく迎え入れてくれたし、クラブ全体でも同じ気持ちを感じている。僕たちは攻撃的でポゼッション重視のスタイルで、プレーするのも見るのも楽しいし、チームと街全体に今、大きな興奮が満ち溢れているのが感じられる。ファンも楽しんでくれているし、誰もが私たちが築き上げているものの一部になりたいと思っている」

「毎週ピッチに立てることは今でも本当に楽しいし、体調も万全。ホワイトキャップスでこの旅を続けられることをとても嬉しく思っているし、今年と来年のスプリントシーズンでチームと共にどんな成果を上げられるかを楽しみにしている」


なお、ミュラーはバイエルンでブンデスリーガ優勝13回、UEFAチャンピオンズリーグ優勝2回、FIFAクラブワールドカップ優勝2回を成し遂げた。さらに、ミュラーの250ゴール（歴代3位）と756試合出場（歴代最多）は、バイエルンの記録に名を刻んでいる。

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