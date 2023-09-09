ドイツ代表が日本代表戦のスタメン発表！ ギュンドアンやサネ、キミッヒらベストメンバー

【サッカー日本代表 最新情報】日本代表は現地時間9月9日の国際親善試合でドイツ代表と対戦。

日本代表との国際親善試合に向けた、ドイツ代表のスターティングメンバーが発表された。

カタール・ワールドカップ（W杯）のグループステージ初戦で日本に敗れ、最終的に1勝1分け1敗でグループ敗退を喫したドイツ。大会後の戦績も5試合1勝1分け3敗と振るわない中、9月には9日に日本、12日にフランス代表との国際親善試合に臨む。

そして、日本戦に向けたスタメンには、イルカイ・ギュンドアンやリロイ・サネ、ヨズア・キミッヒ、アントニオ・リュディガーらスター選手たちを順当に選出。威信を懸けた試合に向けて現状のベストと思われるメンバーを選んでいる。

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日本時間9日27:45キックオフの日本戦に向けたドイツの先発メンバーは以下の通り。

■ドイツ代表 先発メンバー

▽GK

1 マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／スペイン）

▽DF

2 アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー／スペイン）

5 ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）

6 ヨズア・キミッヒ（バイエルン）

15 ニクラス・ジューレ（ドルトムント）

▽MF

9 フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン）

10 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

19 リロイ・サネ（バイエルン）

21 イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）

23 エムレ・ジャン（ドルトムント）

▽FW

7カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）

■ドイツ代表 控えメンバー

▽GK

22 オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）

12 ケヴィン・トラップ（フランクフルト）

▽DF

20 ロビン・ゴセンス（ウニオン・ベルリン）

16 ベンヤミン・ヘンリヒス（ライプツィヒ）

8 フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）

4 ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）

3 マリック・チャウ（ミラン／イタリア）

▽MF/FW

17 ユリアン・ブラント（ドルトムント）

13 トーマス・ミュラー（バイエルン）

24 パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）

18 ヨナス・ホフマン（レヴァークーゼン）

11 ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード／イングランド）

監督 ハンジ・フリック