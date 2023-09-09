ドイツ代表が日本代表戦のスタメン発表！ ギュンドアンやサネ、キミッヒらベストメンバー

日本代表との国際親善試合に向けた、ドイツ代表のスターティングメンバーが発表された。
カタール・ワールドカップ（W杯）のグループステージ初戦で日本に敗れ、最終的に1勝1分け1敗でグループ敗退を喫したドイツ。大会後の戦績も5試合1勝1分け3敗と振るわない中、9月には9日に日本、12日にフランス代表との国際親善試合に臨む。
そして、日本戦に向けたスタメンには、イルカイ・ギュンドアンやリロイ・サネ、ヨズア・キミッヒ、アントニオ・リュディガーらスター選手たちを順当に選出。威信を懸けた試合に向けて現状のベストと思われるメンバーを選んでいる。
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日本時間9日27:45キックオフの日本戦に向けたドイツの先発メンバーは以下の通り。
■ドイツ代表 先発メンバー
▽GK
- 1 マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ／スペイン）
▽DF
- 2 アントニオ・リュディガー（レアル・マドリー／スペイン）
- 5 ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
- 6 ヨズア・キミッヒ（バイエルン）
- 15 ニクラス・ジューレ（ドルトムント）
▽MF
- 9 フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン）
- 10 セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
- 19 リロイ・サネ（バイエルン）
- 21 イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）
- 23 エムレ・ジャン（ドルトムント）
▽FW
- 7カイ・ハヴァーツ（アーセナル／イングランド）
■ドイツ代表 控えメンバー
▽GK
- 22 オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
- 12 ケヴィン・トラップ（フランクフルト）
▽DF
- 20 ロビン・ゴセンス（ウニオン・ベルリン）
- 16 ベンヤミン・ヘンリヒス（ライプツィヒ）
- 8 フェリックス・ヌメチャ（ドルトムント）
- 4 ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）
- 3 マリック・チャウ（ミラン／イタリア）
▽MF/FW
- 17 ユリアン・ブラント（ドルトムント）
- 13 トーマス・ミュラー（バイエルン）
- 24 パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
- 18 ヨナス・ホフマン（レヴァークーゼン）
- 11 ケヴィン・シャーデ（ブレントフォード／イングランド）