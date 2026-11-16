あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
UEFAネーションズリーグ リーグA
team-logoドイツ
Olympiastadion
team-logoオランダ
UEFAネーションズリーグをライブ配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma
協力：

【11月17日】ドイツvsオランダのテレビ放送・ネット配信予定｜UEFAネーションズリーグ第6節

ドイツ 対 オランダ
UEFAネーションズリーグ リーグA
ドイツ
オランダ

UEFAネーションズリーグ第6節、ドイツ対オランダのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

DAZN月額プラン最安値
DAZNがUEFAネーションズリーグ独占配信！
minamino

DAZN Standard

DAZNが2026-27シーズンもUEFAネーションズリーグ配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

加入はこちら

UEFAネーションズリーグ第6節が日本時間2026年11月17日(火)に開催。ドイツ代表とオランダ代表が対戦する。

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

本記事では、ドイツvsオランダの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

ドイツvsオランダ｜試合日程・キックオフ時間

ドイツvsオランダは、日本時間11月17日(火)に開催される。

  • 大会：UEFAネーションズリーグ第6節
  • 日時：2026年11月17日(火) 4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：ドイツvsオランダ
UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

ドイツvsオランダ｜放送・配信予定

UEFAネーションズリーグのドイツvsオランダは『DAZN』がライブ配信を行う。

DMM×DAZNホーダイ (DAZN月額プラン最安値)

視聴はこちら

DAZN (年間プランがおすすめ)

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

ドイツvsオランダのおすすめ視聴方法

UEFAネーションズリーグは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

【DAZN Standard】シーズン加入ならDAZN年間プランがおすすめ！

DAZN logo 2019

シーズンを通してUEFAネーションズリーグを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

サッカーを視聴する場合の『DAZN』の料金プランは主に3つあり、「月額プラン」が月額4,200円(税込)で年間合計50,400円、「年間プラン(一括払い)」が年額32,000円(税込)で月額換算が実質約2,667円(※年間の途中解約不可)、「年間プラン(月々払い)」が月々3,200円(税込)で総額38,400円(※年間の途中解約不可)。キャンペーンなどが実施された場合は変動する可能性があるものの、年間の合計額は「年間プラン(一括払い)」が最安値となる。

また、『DAZN』ではUEFAネーションズリーグ以外にもラ・リーガやセリエAなどの海外サッカー、国内のJリーグなどが視聴可能だ。

UEFAネーションズリーグ配信！DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

ドイツvsオランダ｜チーム情報

ドイツ vs オランダ 予想スタメン

4-2-3-1
ドイツ crest
ドイツ
GER
フォーメーション
オランダ crest
オランダ
NED
4-2-3-1
マルク・アンドレ・テル・シュテゲンマルク・アンドレ・テル・シュテゲンナサニエル・ブラウンナサニエル・ブラウンヨナタン・ターヨナタン・ターニコ・シュロッターベックニコ・シュロッターベックフィリップ・トレウフィリップ・トレウデリー・シェアハントデリー・シェアハントアレクサンダル・パブロヴィッチアレクサンダル・パブロヴィッチフロリアン・ヴィルツフロリアン・ヴィルツヨズア・キミッヒヨズア・キミッヒブラヤン・グルダブラヤン・グルダカイ・ハヴァーツカイ・ハヴァーツバルト・フェルブルッヘンバルト・フェルブルッヘンミッキー・ファン・デ・フェンミッキー・ファン・デ・フェンユリエン・ティンバーユリエン・ティンバーデンゼル・ドゥンフリースデンゼル・ドゥンフリースヤン・ポール・ファン・ヘッケヤン・ポール・ファン・ヘッケコーディ・ガクポコーディ・ガクポトゥーン・コープマイネルストゥーン・コープマイネルスタイアニ・ラインデルスタイアニ・ラインデルスヨエイ・フェールマンヨエイ・フェールマンクリセンシオ・サマーフィルクリセンシオ・サマーフィルドニエル・マレンドニエル・マレン
オランダ crest
オランダ
NED
4-2-3-1
ドイツ

先発メンバー

オランダ

マネージャー

  • ユルゲン・クロップ
  • チャビ・エルナンデス

成績

GER

GER - 直近成績

NED
1-1
GRE
0-1
SER
2-0
GRE
0-0
SER
1-3
得点（失点）
6/3
2.5ゴール以上の試合
1/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
NED

NED - 直近成績

GER
1-1
SER
1-2
GRE
2-2
SER
2-1
GRE
7-0
得点（失点）
14/5
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

ドイツドローオランダ
2
3
0
UEFAネーションズリーグ リーグA
オランダ badge
オランダ
NED
1
ドイツ badge
ドイツ
GER
1
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
ドイツ badge
ドイツ
GER
1
オランダ badge
オランダ
NED
0
終了
UEFAネーションズリーグ リーグA
オランダ badge
オランダ
NED
2
ドイツ badge
ドイツ
GER
2
終了
親善試合
ドイツ badge
ドイツ
GER
2
オランダ badge
オランダ
NED
1
終了
親善試合
オランダ badge
オランダ
NED
1
ドイツ badge
ドイツ
GER
1
終了
7得点5
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

UEFAネーションズリーグ グループA2

#PFA+/-勝点直近成績
1
オランダオランダNED
5320145+911
2
ギリシャギリシャGRE
5221510-58
3
ドイツドイツGER
522163+38
4
セルビアセルビアSER
5005411-70
Championship Playoff
降格プレーオフ
降格

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー