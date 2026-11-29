【欧州・海外サッカー ニュース】シント＝トロイデンとゲンクの一戦はドローとなった。
ゲンクのMF伊東純也が2アシストを記録する活躍を見せた。
ジュピラー・プロ・リーグ第13節が行われ、シント＝トロイデンとゲンクが対戦。DF谷口彰悟、MF石渡ネルソンらが先発し、伊東純也との日本人対決が実現した。
試合はシント＝トロイデンが先制点を挙げ、前半を折り返す。しかし、56分に伊東のピンポイントクロスからラフィウ・ドゥロシンミのゴールが生まれ同点に。さらに、58分には伊東の裏へのパスから再びドゥロシンミがゴールを決めてゲンクがすぐに逆転する。
63分にもMFベンヤミン・タヒロヴィッチがミドルシュートを決め、ゲンクが3点目を挙げている。
だが、シント＝トロイデンも諦めない。直接FKで1点を返すと、終了間際には谷口がヘディングシュートを見せる。これがオウンゴールを誘って同点に。試合は3-3のドローで終了している。
News writer著者のプロフィールを見る
📝Bio: An editor and writer with a strong interest in the Bundesliga, particularly Bayern Munich. Has followed the team continuously since 2002, with a focus on tactics and team evolution. Also knowledgeable about Japanese players competing in Germany, capable of editing and writing columns.Areas of Expertise:
Premier League Bundesliga, Scenes from European and other national teams , Football feature editing