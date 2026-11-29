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【欧州・海外サッカー ニュース】シント＝トロイデンとゲンクの一戦はドローとなった。

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ゲンクのMF伊東純也が2アシストを記録する活躍を見せた。

ジュピラー・プロ・リーグ第13節が行われ、シント＝トロイデンとゲンクが対戦。DF谷口彰悟、MF石渡ネルソンらが先発し、伊東純也との日本人対決が実現した。

試合はシント＝トロイデンが先制点を挙げ、前半を折り返す。しかし、56分に伊東のピンポイントクロスからラフィウ・ドゥロシンミのゴールが生まれ同点に。さらに、58分には伊東の裏へのパスから再びドゥロシンミがゴールを決めてゲンクがすぐに逆転する。

63分にもMFベンヤミン・タヒロヴィッチがミドルシュートを決め、ゲンクが3点目を挙げている。

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だが、シント＝トロイデンも諦めない。直接FKで1点を返すと、終了間際には谷口がヘディングシュートを見せる。これがオウンゴールを誘って同点に。試合は3-3のドローで終了している。