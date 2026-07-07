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G大阪の18歳逸材がドルトムントU-23チームへ期限付き移籍！ユース責任者も期待「必要な資質をすべて備えている」

移籍情報
ガンバ大阪
J1 リーグ
ボルシア・ドルトムント
ブンデスリーガ

【サッカー Jリーグ ニュース】ガンバ大阪は7日、MF山本天翔がボルシア・ドルトムントへ期限付き移籍することを発表した。

ガンバ大阪は7日、MF山本天翔がボルシア・ドルトムントへ期限付き移籍することを発表した。


G大阪のジュニアユース出身で、2026年にトップチームに昇格した山本天翔。プロキャリアをスタートさせたばかりの18歳の逸材だが、約半年間でドイツ屈指の強豪チームへと移籍することが決まっている。


G大阪は7日、山本天翔がドルトムントへ期限付き移籍することを発表。期間は 2027年6月30日までとなる。ドルトムント側の発表によると、山本天翔はU-23チームへと加入する見込み。ユースアカデミーの責任者であるパウル・シャッフェン氏は、「タカトは最初から我々に強いインパクトを与えてくれた。我々が目指すプレースタイルに、まさに必要な資質をすべて備えている。ここでの活動を通じて、彼がさらなる成長を遂げられると確信しているよ」と期待を込めた。

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また山本天翔自身も、ドルトムントの公式HPで「まだ信じられない気持ちです。ボルシア・ドルトムントという素晴らしいクラブに加入できましたからね。日本を離れるの初めてで、何もかもが新鮮ですが、準備はできています。日々学んで成長していきたいですし、信頼に応えるために全力を尽くします」と意気込みを語っている。

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