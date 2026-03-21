意地を見せた福岡が連敗「6」でストップ！“15人目”まで続いたPK戦で首位ガンバ大阪を下す

明治安田J1百年構想リーグは21日に第8節が行われ、アビスパ福岡とガンバ大阪が対戦した。

PK戦の敗戦を含めて直近6連敗と苦しむ福岡と、過密日程を戦いながらも勝ち点13で首位を走るG大阪。対象的な両チームがベスト電器スタジアムで、インターナショナルウィーク前最後の一戦に臨んでいる。

立ち上がりはホームの福岡が前田快のロングスローを中心に相手ゴールに迫る。しかし、先制はアウェイチームだった。自陣でボールを奪い返すと、前を向いたイッサム・ジェバリがDFの間へスルーパスを送る。受けたデニス・ヒュメットが冷静にネットを揺らした。エースの今季5ゴール目で、ガンバ大阪がリードを奪う。





リードを許した福岡だったが、すぐさま反撃。22分、CKのこぼれ球をボックス付近で拾い直すと、GKが弾いたところから最後は辻岡佑真が押し込んだ。ホームチームも譲らず、試合を振り出しに戻す。さらに41分、見木友哉がボックス内で相手GKをかわしてシュートを狙うが、全力で戻った半田陸がギリギリで掻き出している。

するとその直後、ガンバ大阪が勝ち越しに成功。DFラインの背後にロングパスを送ると、DFとのコミュニケーションミスからGK小畑裕馬がボールをこぼす。これを拾ったウェルトンが無人のゴーに流し込んでいる。アウェイチームが再びリードを奪い、前半を折り返した。

後半頭から互いにメンバーを入れ替えると、序盤から白熱の攻防が続いていく。ピッチ上で激しい接触も発生するが、互いに次のゴールまではなかなか至らない。ガンバ大阪は77分、速攻から食野亮太郎が持ち運んで決定機を作るが、パスを受けたデニス・ヒュメットのシュートはGKに阻まれている。

互いにゴールに向かって攻め込む中、78分に試合を大きく左右する出来事が発生。ボックス内で藤本一輝のシュートを美藤倫が腕でブロックする形に。VARオンフィールドレビューの結果、福岡がPKを獲得した。だが、ガンバ大阪GK東口順昭が完璧にストップ。さらに直後に迎えたピンチも、GK東口順昭が見事な反応で弾き出した。守護神がチームを救う。

守備陣の奮闘もあってリードを守りきったガンバ大阪だったが、福岡も最後まで諦めない。後半アディショナルタイム、セットプレーから最後は辻岡佑真が冷静にシュートを流し込んでいる。その直後、デニス・ヒュメットがネットを揺らしたものの、ここはオフサイドの判定。試合終盤にドラマが生まれた一戦は、2-2で90分を終えた。

そして迎えたPK戦、ガンバ大阪3人目を福岡GK小畑裕馬がストップする。しかし福岡5人目が失敗。サドンデスでもなかなか決着がつかず2巡目に突入したが、最終的に14-13で福岡が制した。福岡はこれがPK戦2勝目に。連敗を「6」でストップした。一方のガンバ大阪は、今季PK戦2敗目となっている。



