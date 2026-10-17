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フラムvsハル・シティはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma
協力：

【10月17日】フラムvsハル・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜守田英正所属！プレミアリーグ第7節

プレミアリーグ
フラム 対 ハル・シティ
フラム
ハル・シティ
守田英正

【守田英正所属】2026-27プレミアリーグ第7節、フラム対ハル・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第7節が日本時間10月17日(土)に開催。フラムと、守田英正が所属するハル・シティが対戦する。

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本記事では、フラムvsハル・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

フラムvsハル・シティの試合日程・キックオフ時間

フラムvsハル・シティは、日本時間2026年10月17日(土)にフラムのホーム、クレイブン・コテージで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第7節
  • 日時：2026年10月17日(土)23:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：フラム vs ハル・シティ
  • 会場：クレイブン・コテージ

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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フラムvsハル・シティのテレビ放送・ネット配信予定



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フラムvsハル・シティのU-NEXT視聴方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

フラムvsハル・シティの予想スタメンは？

フラム vs ハル・シティ 予想スタメン

4-2-3-1
フラム crest
フラム
FUL
page.match.formation.title
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
3-4-3
ベルント・レノベルント・レノティモシー・カスターニュティモシー・カスターニュカルバン・バッシーカルバン・バッシーライアン・セセニョンライアン・セセニョンダーヴィト・アーフェンルーバーダーヴィト・アーフェンルーバーオスカー・ボブオスカー・ボブジョシュア・キングジョシュア・キングサンデル・ベルゲサンデル・ベルゲシェーチャールズシェーチャールズアレックス・イウォビアレックス・イウォビゴンサロ・ガルシアゴンサロ・ガルシアコンスタンティノス・ツォラキスコンスタンティノス・ツォラキスルーカス・ヘリントンルーカス・ヘリントンセミ・アジャイセミ・アジャイジョン・イーガンジョン・イーガンルィー・コイルルィー・コイルライアン・ジャイルズライアン・ジャイルズリーガン・スレイターリーガン・スレイターティム・イロエグブナムティム・イロエグブナムteam-logoソルバ・トーマスオリヴァー・マクバーニーオリヴァー・マクバーニーモハメド・ベルミモハメド・ベルミ
ハル・シティ crest
ハル・シティ
HUL
4-2-3-1
フラム

先発メンバー

ハル・シティ

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア
  • S. Jakirovic

成績

FUL

FUL - 直近成績

CRY
2-3
LIV
0-0
WHU
2-3
MUN
1-1
IPS
2-1
得点（失点）
7/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
HUL

HUL - 直近成績

AVL
0-0
SUN
1-0
CHE
2-2
NEW
2-1
EVE
2-2
得点（失点）
5/7
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

フラムドローハル・シティ
4
0
1
FAカップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
フラム badge
フラム
FUL
2
終了
EFL チャンピオンシップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
フラム badge
フラム
FUL
1
終了
EFL チャンピオンシップ
フラム badge
フラム
FUL
2
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
終了
EFL チャンピオンシップ
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
0
フラム badge
フラム
FUL
1
終了
EFL チャンピオンシップ
フラム badge
フラム
FUL
0
ハル・シティ badge
ハル・シティ
HUL
3
終了
6得点3
2.5 得点以上の試合1/5
両チームとも得点を挙げた0/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
6600165+1118
2
アーセナルアーセナルARS
6501105+515
3
ブライトンブライトンBHA
6411185+1313
4
ブレントフォードブレントフォードBRE
6240126+610
5
エヴァートンエヴァートンEVE
624085+310
6
チェルシーチェルシーCHE
63121513+210
7
リーズリーズLEE
623185+39
8
ハル・シティハル・シティHUL
623186+29
9
リヴァプールリヴァプールLIV
62317709
10
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
6303912-39
11
ニューカッスルニューカッスルNEW
62221013-38
12
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
6213912-37
13
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
61329906
14
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
6204511-66
15
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
612358-35
16
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
6123611-55
17
サンダーランドサンダーランドSUN
6114612-64
18
ボーンマスボーンマスBOU
6033713-63
19
トッテナムトッテナムTOT
603339-63
20
フラムフラムFUL
6024610-42
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格


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