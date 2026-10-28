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カラバオカップ
team-logoフラム
Craven Cottage
team-logoクリスタル・パレス
フラムvsクリスタル・パレスをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma
協力：

【10月29日】フラムvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ4回戦

カラバオカップ
フラム 対 クリスタル・パレス
フラム
クリスタル・パレス

【EFLカップ放送予定】2026−27カラバオカップ4回戦、フラム対クリスタル・パレスのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年10月29日(木)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ4回戦で、フラムと、鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスが対戦する。

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本記事では、フラムvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フラムvsクリスタル・パレス｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ4回戦のフラムvsクリスタル・パレスは、日本時間10月29日(木)にフラムのホーム、クレイヴン・コテージで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ4回戦
  • 日時：2026年10月29日(木)4:45キックオフ／日本時間
  • 対戦：フラム vs クリスタル・パレス
  • 会場：クレイヴン・コテージ
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フラムvsクリスタル・パレス｜放送・配信予定

カラバオカップ4回戦のフラムvsクリスタル・パレスは『DAZN』がライブ配信を行う。

DAZN

視聴はこちら

DMM×DAZNホーダイ

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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フラムvsクリスタル・パレスのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。

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フラムvsクリスタル・パレス チーム情報

フラム vs クリスタル・パレス 予想スタメン

マネージャー

  • アルバロ・アルベロア

成績

FUL

FUL - 直近成績

WHU
2-3
MUN
1-1
IPS
2-1
HUL
1-0
COV
0-1
得点（失点）
7/5
2.5ゴール以上の試合
2/5
両チームとも得点を挙げた
3/5
CRY

CRY - 直近成績

NFO
3-1
OL
3-2
BHA
5-0
BJK
2-2
NEW
0-2
得点（失点）
7/13
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
3/5

両チームの対戦成績

対戦成績

フラムドロークリスタル・パレス
0
1
4
プレミアリーグ
フラム badge
フラム
FUL
2
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
3
終了
クラブ 親善試合
フラム badge
フラム
FUL
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
終了
プレミアリーグ
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
1
フラム badge
フラム
FUL
1
終了
プレミアリーグ
フラム badge
フラム
FUL
1
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
2
終了
FAカップ
フラム badge
フラム
FUL
0
クリスタル・パレス badge
クリスタル・パレス
CRY
3
終了
5得点11
2.5 得点以上の試合4/5
両チームとも得点を挙げた4/5

順位表

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