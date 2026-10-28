【10月29日】フラムvsクリスタル・パレスのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ4回戦

日本時間2026年10月29日(木)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ4回戦で、フラムと、鎌田大地・冨安健洋が所属するクリスタル・パレスが対戦する。

本記事では、フラムvsクリスタル・パレスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フラムvsクリスタル・パレス｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ4回戦のフラムvsクリスタル・パレスは、日本時間10月29日(木)にフラムのホーム、クレイヴン・コテージで開催される。

大会：2026-27カラバオカップ4回戦

日時：2026年10月29日(木)4:45キックオフ／日本時間

対戦：フラム vs クリスタル・パレス

会場：クレイヴン・コテージ

フラムvsクリスタル・パレス｜放送・配信予定

カラバオカップ4回戦のフラムvsクリスタル・パレスは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フラムvsクリスタル・パレスのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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フラムvsクリスタル・パレス チーム情報

成績

両チームの対戦成績