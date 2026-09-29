Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップの2回戦が9月29日(火)に行われ、福島ユナイテッドFCと水戸ホーリーホックが対戦する。
本記事ではルヴァンカップ2回戦、福島vs水戸の試合キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
福島ユナイテッドFCvs水戸ホーリーホックのキックオフ時間は？
福島ユナイテッドFCvs水戸ホーリーホックのテレビ放送・ネット配信
サービス
視聴
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
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