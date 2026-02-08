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【2月8日】アビスパ福岡vsファジアーノ岡山の地上波テレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間｜J1百年構想リーグ第1節

J1 リーグ
アビスパ福岡 対 ファジアーノ岡山
アビスパ福岡
ファジアーノ岡山

【J1 2026放送予定】明治安田J1百年構想リーグ地域リーグラウンド第1節、アビスパ福岡対ファジアーノ岡山のTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2026年2月8日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第1節で、アビスパ福岡とファジアーノ岡山が対戦する。

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本記事では、アビスパ福岡vsファジアーノ岡山の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アビスパ福岡vsファジアーノ岡山｜試合日程・キックオフ時間

アビスパ福岡vsファジアーノ岡山は、2月8日(日)に福岡のホーム、ベスト電器スタジアムで開催される。

  • 大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第1節
  • 日時：2026年2月8日(日) 13:05キックオフ
  • 対戦：アビスパ福岡vsファジアーノ岡山
  • 会場：ベスト電器スタジアム

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アビスパ福岡vsファジアーノ岡山｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第1節のアビスパ福岡vsファジアーノ岡山は、地上波では『NHK福岡』と『NHK岡山』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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アビスパ福岡vsファジアーノ岡山のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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アビスパ福岡vsファジアーノ岡山 チーム情報

アビスパ福岡 vs ファジアーノ岡山 スタメン

アビスパ福岡Home team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-4-2-1

Home team crestOKA
24
小畑裕馬
3
奈良竜樹
5
上島拓巳
16
岡哲平
29
前嶋洋太
47
橋本悠
14
名古新太郎
6
重見柾斗
11
見木友哉
8
奥野耕平
7
碓井聖生
52
濱田太郎
2
工藤孝太
48
立田悠悟
6
大森博
51
白井康介
28
松本昌也
24
藤田息吹
8
江坂任
27
木村太哉
5
小倉幸成
22
一美和成

3-4-2-1

OKAAway team crest

AVF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 金明輝

OKA
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • 木山隆之

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

負傷者および出場停止

  • 欠場選手なし

成績

AVF
-直近成績

ゴールを許す
2/1
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
0/5

OKA
-直近成績

ゴールを許す
5/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

AVF

直近の 5 試合

OKA

2

勝利

3

引分け

0

勝利

5

得点

3
2.5ゴール以上のゲーム
0/5
両チームが得点
3/5

順位表