2026年2月8日(日)に行われる2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグ第1節で、アビスパ福岡とファジアーノ岡山が対戦する。

本記事では、アビスパ福岡vsファジアーノ岡山の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

アビスパ福岡vsファジアーノ岡山｜試合日程・キックオフ時間

アビスパ福岡vsファジアーノ岡山は、2月8日(日)に福岡のホーム、ベスト電器スタジアムで開催される。

大会：2026 明治安田J1百年構想リーグ 第1節

日時：2026年2月8日(日) 13:05キックオフ

対戦：アビスパ福岡vsファジアーノ岡山

会場：ベスト電器スタジアム

アビスパ福岡vsファジアーノ岡山｜放送・配信予定

明治安田J1百年構想リーグ第1節のアビスパ福岡vsファジアーノ岡山は、地上波では『NHK福岡』と『NHK岡山』が生中継を行い、ネットでは『DAZN』がライブ配信を行う。その他配信や放送はない。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

アビスパ福岡vsファジアーノ岡山のおすすめ視聴方法

2026シーズンの明治安田J1百年構想リーグは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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アビスパ福岡vsファジアーノ岡山 チーム情報

負傷者および出場停止選手 負傷者および出場停止 欠場選手なし 負傷者および出場停止 欠場選手なし

成績

両チームの対戦成績

順位表