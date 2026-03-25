福岡が名古屋から2選手の加入を発表。椎橋慧也は期限付き移籍、宮大樹は復帰に

アビスパ福岡は名古屋グランパスからMF椎橋慧也が期限付き移籍で加入することを発表した。

椎橋は2024年に名古屋へ加入。1年目からリーグ戦34試合に出場し、昨季も28試合に出場。福岡加入に際して「初めまして。名古屋グランパスから期限付きで加入する事になりました。椎橋慧也です。今とても苦しい状況だと思いますがアビスパ福岡の為だけに精一杯戦いたいと思うのでぜひ一緒に戦って下さい!よろしくお願いします!」と意気込みを語った。

また、名古屋に向けて「2年とちょっとお世話になりました。あの圧倒的な空気を創り上げてくれるファミリーの皆さんと闘えたことを誇りに思います。闘う場所は変わりますがまたピッチで会いましょう！！ありがとうございました！」と感謝を述べた。

同日に名古屋DF宮大樹が福岡へ完全移籍することが決定。2021年から2024年まで福岡に在籍し、昨季から名古屋に在籍。しかし、出場機会に恵まれず、シーズン途中からJ2の北海道コンサドーレ札幌へ期限付き移籍していた。

福岡復帰に際して「アビスパ福岡に関わる皆さん、ただいま！ 僕にとって特別なクラブであるアビスパで、またプレーできることをとても嬉しく思います。これからチームメイトと切磋琢磨し合い、再びタイトルを獲れる強いアビスパに貢献できるよう全力で頑張ります。よろしくお願いします」とコメントした。