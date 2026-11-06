東京V退任から1カ月で現場復帰！最下位と苦しむ福岡、城福浩監督の就任発表「一致団結すれば現状打破出来る」

アビスパ福岡は6日、城福浩氏がトップチームの監督に就任すると発表した。

今季は明治安田生命J1リーグ開幕から苦しい戦いが続く福岡。1日のジェフユナイテッド千葉戦に0-3で敗れて直近のリーグ戦4連敗を喫し、勝ち点7で最下位に沈んでいる。そして3日、塚原真也前監督との契約解除を発表していた。

そんな福岡だが、6日に新監督を招聘したことを発表。城福浩氏が11日からチームに合流し、トップチームの監督を務めることになる。同指揮官は、2022年6月から率いてきた東京ヴェルディで2023年に16年ぶりのJ1復帰へ導くと、クラブをJ1の舞台に定着させたが、今季は開幕から8試合勝利がないなど苦しむと、10月5日に契約解除。フリーとなっていたが、1カ月で現場に復帰することになる。

城福新監督は、クラブ公式HPで以下のように語った。

「この度、アビスパ福岡の監督に就任させていただくことになりました城福浩です」

「まずは、チームが大変厳しい状況の中で、私に託していただいたこと、アビスパ福岡という素晴らしいチームの一員になれたことを光栄に思います。２０年近いサッカー指導者人生のキャリアのなかで、J１での優勝争いした経験、J２からJ１に昇格した経験、J１での残留争いした経験、それぞれが私の指導者としての血となり肉となってきました。今回この危機的状況から指揮をとりチーム作りをすることはこれまでにない経験で、やってやるという気持ちとともに緊張感とプレッシャーも感じております」

「しかし、このチームの熱きサポーターのご声援とクラブに関わる全ての皆さまが一致団結すれば、現状打破出来ると信じています。精一杯頑張ります。サポーターの皆様、スタジアムにお越しいただき、闘う我々を力強い声援で後押ししてください。よろしくお願いします」