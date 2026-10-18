福田師王が今季3点目！1ゴール1アシストでカールスルーエを勝利へ導く

カールスルーエのFW福田師王が大活躍で勝利へ導いている。

カールスルーエは18日、ブンデスリーガ2部第8節でダルムシュタットと対戦。福田は先発出場した。開始5分、落としを拾った福田はゴール中央から左に運び左足でニアサイドへと叩き込んだ。福田は今季3ゴール目となっている。





さらに、13分には福田のアシストからカールスルーエが2点目を追加。後半にもカールスルーエは2点を奪い、4-0と快勝を収めている。

福田は5試合連続のフル出場に。チームにとって開幕戦以来の勝利に貢献した。