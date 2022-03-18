ドイツ代表、メンバー26名が発表…ヴァイグルが5年ぶりに復帰、ドルトムントからは「0」
ドイツサッカー連盟（DFB）は18日、3月末の国際親善試合の2戦に向けた招集メンバー26名を発表した。
ハンジ・フリック監督率いるドイツは26日にはホームにイスラエルを迎え、29日にはアウェーでオランダと対戦。この2戦に臨むメンバーとしてマインツMFアントン・シュタッハが初招集を受け、RBライプツィヒのベンヤミン・ヘンリヒスやリーズ・ユナイテッドDFロビン・コッホ、チェルシーFWティモ・ヴェルナーや5年ぶりにベンフィカMFユリアン・ヴァイグルがメンバーに復帰した。
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昨年11月の招集と比べ、ベルント・レノ（アーセナル）、ヨナス・ホフマン（ボルシアMG）、ニクラス・ジューレ（バイエルン）、ユリアン・ブラント（ドルトムント）、レオン・ゴレツカ（バイエルン）、マルコ・ロイス（ドルトムント）、フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン）が負傷などの理由で選外に。ドルトムントからのメンバーは「0」となっている。
なおドイツのメンバー26名は以下の通り。
GK
マヌエル・ノイアー（バイエルン）
マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ）
ケヴィン・トラップ（フランクフルト）
DF
マティアス・ギンター（ボルシアMG）
クリスティアン・ギュンター（フライブルク）
ベンヤミン・ヘンリヒス（RBライプツィヒ）
ティロ・ケーラー（パリSG）
ロビン・コッホ（リーズ・ユナイテッド）
ダヴィド・ラウム（ホッフェンハイム）
アントニオ・リュディガー（チェルシー）
ニコ・シュロッターベック（フライブルク）
ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）
MF/FW
カリム・アデイェミ（ザルツブルク）
ユリアン・ドラクスラー（パリSG）
セルジュ・ニャブリ（バイエルン）
イルカイ・ギュンドアン（マンチェスター・C）
カイ・ハヴェルツ（チェルシー）
ヨシュア・キミッヒ（バイエルン）
トーマス・ミュラー（バイエルン）
ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
フロリアン・ノイハウス（ボルシアMG）
ルーカス・ヌメチャ（ヴォルフスブルク）
リロイ・サネ（バイエルン）
アントン・シュタッハ（マインツ）
ユリアン・ヴァイグル（ベンフィカ）
ティモ・ヴェルナー（チェルシー）