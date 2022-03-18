ドイツ代表、メンバー26名が発表…ヴァイグルが5年ぶりに復帰、ドルトムントからは「0」

Yo Arakawa
(C)Getty Images

【欧州・海外サッカーニュース】オランダ戦などに臨むドイツ代表メンバー26名が発表された。

ドイツサッカー連盟（DFB）は18日、3月末の国際親善試合の2戦に向けた招集メンバー26名を発表した。

ハンジ・フリック監督率いるドイツは26日にはホームにイスラエルを迎え、29日にはアウェーでオランダと対戦。この2戦に臨むメンバーとしてマインツMFアントン・シュタッハが初招集を受け、RBライプツィヒのベンヤミン・ヘンリヒスやリーズ・ユナイテッドDFロビン・コッホ、チェルシーFWティモ・ヴェルナーや5年ぶりにベンフィカMFユリアン・ヴァイグルがメンバーに復帰した。

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昨年11月の招集と比べ、ベルント・レノ（アーセナル）、ヨナス・ホフマン（ボルシアMG）、ニクラス・ジューレ（バイエルン）、ユリアン・ブラント（ドルトムント）、レオン・ゴレツカ（バイエルン）、マルコ・ロイス（ドルトムント）、フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン）が負傷などの理由で選外に。ドルトムントからのメンバーは「0」となっている。

なおドイツのメンバー26名は以下の通り。

GK

マヌエル・ノイアー（バイエルン）

マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ）

ケヴィン・トラップ（フランクフルト）

DF

マティアス・ギンター（ボルシアMG）

クリスティアン・ギュンター（フライブルク）

ベンヤミン・ヘンリヒス（RBライプツィヒ）

ティロ・ケーラー（パリSG）

ロビン・コッホ（リーズ・ユナイテッド）

ダヴィド・ラウム（ホッフェンハイム）

アントニオ・リュディガー（チェルシー）

ニコ・シュロッターベック（フライブルク）

ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）

MF/FW

カリム・アデイェミ（ザルツブルク）

ユリアン・ドラクスラー（パリSG）

セルジュ・ニャブリ（バイエルン）

イルカイ・ギュンドアン（マンチェスター・C）

カイ・ハヴェルツ（チェルシー）

ヨシュア・キミッヒ（バイエルン）

トーマス・ミュラー（バイエルン）

ジャマル・ムシアラ（バイエルン）

フロリアン・ノイハウス（ボルシアMG）

ルーカス・ヌメチャ（ヴォルフスブルク）

リロイ・サネ（バイエルン）

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アントン・シュタッハ（マインツ）

ユリアン・ヴァイグル（ベンフィカ）

ティモ・ヴェルナー（チェルシー）