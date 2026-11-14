オランダ代表、ドイツ戦前にデ・ヨングが離脱決定…

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【欧州・海外サッカー ニュース】オランダ代表のフレンキー・デ・ヨングが離脱した。

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オランダ代表のMFフレンキー・デ・ヨングが離脱することが決まった。

デ・ヨングは13日のギリシャ戦（7-0）で先発出場した。フィルジル・ファン・ダイクが不在の中、彼はオランダ代表のキャプテンを務めた。しかし、前半のみで交代となっていた。

試合後、チャビ監督はバルセロナのミッドフィールダーのコンディションについて心配していないと述べ、ケガはなく、背中に軽い違和感があるだけだと説明した。

それにもかかわらず、オランダサッカー協会（KNVB）は「軽度の不快感」を理由に挙げ、16日のドイツ戦を前にデ・ヨングが離脱することを決めた。

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「フレンキー・デ・ヨングは軽度の体調不良を訴えており、ドイツとのアウェイ戦を欠場することになった。月曜日の試合は、このミッドフィールダーにとって準備期間が短すぎるため、予防措置としてベルリンへの遠征には同行しないことが決定された」