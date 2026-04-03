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フライブルクvsバイエルンを配信！DMM×DAZNホーダイならDAZN月額プラン最安値
Yuta Tokuma

【4月4日】フライブルクvsバイエルン・ミュンヘンのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第28節

ブンデスリーガ
SCフライブルク 対 バイエルン
SCフライブルク
バイエルン

【鈴木唯人・伊藤洋輝出場予定】2025-26ブンデスリーガ第28節、SCフライブルク対バイエルン・ミュンヘンのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

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2025-26シーズンのブンデスリーガ第28節が日本時間2026年4月4日(土)に開催され、鈴木唯人の所属するSCフライブルクと、伊藤洋輝の所属するバイエルン・ミュンヘンが対戦する。

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本記事では、フライブルクvsバイエルンの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フライブルクvsバイエルン｜試合日程・キックオフ時間

SCフライブルクvsバイエルン・ミュンヘンは、日本時間4月4日(土)にフライブルクのホーム、オイローパ・パルク・シュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第28節
  • 日時：2026年4月4日(土) 22:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：SCフライブルク vs　バイエルン・ミュンヘン
  • 会場：オイローパ・パルク・シュタディオン

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フライブルクvsバイエルン｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第28節のフライブルクvsバイエルンは『DAZN』がライブ配信を行う。

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※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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フライブルクvsバイエルン チーム情報

SCフライブルク vs バイエルン スタメン

SCフライブルクHome team crest

4-2-3-1

フォーメーション

4-2-3-1

Home team crestFCB
1
ノア・アトゥボル
3
フィリップ・ラインハート
28
マティアス・ギンター
29
フィリップ・トレウ
30
C
クリスティアン・ギュンター
44
ヨハン・マンザンビ
8
マクシミリアン・エッゲシュタイン
19
ヤン・ニクラス・ベステ
14
鈴木唯人
7
デリー・シェアハント
9
ルーカス・ヘーラー
1
C
マヌエル・ノイアー
4
ヨナタン・ター
20
トム・ビショフ
3
キム・ミンジェ
44
ヨシプ・スタニシッチ
22
ラファエル・ゲレイロ
8
レオン・ゴレツカ
42
レナート・カール
6
ヨズア・キミッヒ
14
ルイス・ディアス
7
セルジュ・ニャブリ

4-2-3-1

FCBAway team crest

SCF
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ユリアン・シュスター

FCB
-ラインアップ

控え選手

マネージャー

  • ヴァンサン・コンパニ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SCF
-直近成績

ゴールを許す
10/7
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
3/5

FCB
-直近成績

ゴールを許す
19/4
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

SCF

直近の 5 試合

FCB

0

勝利

1

Draw

4

勝利

5

得点

15
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
3/5

順位表