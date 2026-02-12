Goal.com
ブンデスリーガ
team-logoフランクフルト
Deutsche Bank Park
team-logoボルシアMG
Yuta Tokuma

【2月14日】フランクフルトvsボルシアMGのテレビ放送・ネット配信予定｜ブンデスリーガ第22節

【堂安律・小杉啓太/高井幸大・町野修斗出場予定】2025-26ブンデスリーガ第22節、アイントラハト・フランクフルト対ボルシアMGのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

2025-26シーズンのブンデスリーガ第22節が日本時間2026年2月14日(土)に開催され、堂安律と小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトと、高井幸大と町野修斗の所属するボルシアMGが対戦する。

本記事では、フランクフルトvsボルシアMGの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フランクフルトvsボルシアMG｜試合日程・キックオフ時間

アイントラハト・フランクフルトvsボルシアMGは、日本時間2月14日(土)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。

  • 大会：2025-26ブンデスリーガ 第22節
  • 日時：2026年2月14日(土)23:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs ボルシアMG
  • 会場：ヴァルトシュタディオン

フランクフルトvsボルシアMG｜放送・配信予定

2025-26ブンデスリーガ第22節のフランクフルトvsボルシアMGは『DAZN』がライブ配信を行う。

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

フランクフルトvsボルシアMGのおすすめ視聴方法

【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能

DAZN bundes 202526DAZN

2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。

DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

フランクフルトvsボルシアMGチーム情報

フランクフルト vs ボルシアMG 予想スタメン

フランクフルトHome team crest

3-4-2-1

フォーメーション

3-5-2

Home team crestBMG
40
カウア
3
アルトゥール・テアトル
4
ロビン・コッホ
13
ラスムス・クリステンセン
20
堂安律
21
ナサニエル・ブラウン
18
マフムド・ダフード
16
ヒューゴ・ラーション
27
マリオ・ゲッツェ
8
ファレス・チャイビ
25
アルノー・カリムエンド＝ムインガ
33
モリッツ・ニコラス
14
高井幸大
16
フィリップ・サンダー
30
ニコ・エルヴェディ
26
ルーカス・ウルリッヒ
27
ロッコ・ライツ
17
イェンス・カストロプ
7
ケヴィン・シュテーガー
6
ヤニク・エンゲルハルト
9
フランク・オノラト
15
ハリス・タバコヴィッチ

3-5-2

BMGAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • A. Riera

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • オイゲン・ポランスキ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

SGE
-直近成績

ゴールを許す
5/12
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

BMG
-直近成績

ゴールを許す
3/10
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

両チームの対戦成績

SGE

直近の 5 試合

BMG

3

勝利

2

引分け

0

勝利

12

得点

7
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
4/5

順位表

