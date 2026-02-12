2025-26シーズンのブンデスリーガ第22節が日本時間2026年2月14日(土)に開催され、堂安律と小杉啓太の所属するアイントラハト・フランクフルトと、高井幸大と町野修斗の所属するボルシアMGが対戦する。
本記事では、フランクフルトvsボルシアMGの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
フランクフルトvsボルシアMG｜試合日程・キックオフ時間
アイントラハト・フランクフルトvsボルシアMGは、日本時間2月14日(土)にフランクフルトのホーム、ヴァルトシュタディオンで開催される。
- 大会：2025-26ブンデスリーガ 第22節
- 日時：2026年2月14日(土)23:30キックオフ／日本時間
- 対戦：アイントラハト・フランクフルト vs ボルシアMG
- 会場：ヴァルトシュタディオン
フランクフルトvsボルシアMG｜放送・配信予定
2025-26ブンデスリーガ第22節のフランクフルトvsボルシアMGは『DAZN』がライブ配信を行う。
|DMM×DAZNホーダイ
(DAZN月額プラン最安値)
|視聴はこちら
|DAZN
(年間プランがおすすめ)
|視聴はこちら
※放送局・スケジュールは変更の可能性あり
フランクフルトvsボルシアMGのおすすめ視聴方法
【DAZN】ブンデスリーガを全試合ライブ配信！DFBポカールも視聴可能
DAZN
2025-26シーズンのブンデスリーガは『DAZN(ダゾーン)』が全試合をライブ配信する。
DAZNでブンデスリーガを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK