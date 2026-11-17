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【欧州・海外サッカー ニュース】フランス代表は、UEFAネーションズリーグでトルコ代表に2-1で勝利した。

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フランス代表のジネディーヌ・ジダン監督は、11月のインターナショナルウィークの最後に選手たちとのミーティングを行うことができなかったようだ。

夏のワールドカップ後、ディディエ・デシャン前監督の後任としてフランス代表の指揮官に就任したジダン監督。最初の活動は3勝1分け無敗で終えたものの、今回の活動初戦となった12日のイタリア代表戦には1-3と敗れ、就任後初黒星を喫した。それでも、続く16日のトルコ代表戦は2-1で勝利。グループA1首位で、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めている。

しかしこのトルコ戦後、ジダン監督は選手たちとミーティングを行うことができなかったようだ。

『RMC Sports』によると、トルコ戦の終了のホイッスルが鳴ったのは午後10時38分。その2分後にチームはホームサポーターへの挨拶を行ったが、センターサークル付近にとどまり、またキリアン・エンバペら複数の主力選手の姿もなかった。一部のファンからはこの行動にブーイングも発生している。

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そして、挨拶に参加しなかったエンバペらは足早にスタジアムを立ち去った模様。代表キャプテンは、試合終了からわずか15分後にはスタジアムを大急ぎで後にし、ラヤン・シェルキやマロ・ギュスト、エドゥアルド・カマヴィンガらもそれに続いたという。その理由として、ボルドー・メリニャック空港の閉鎖時間が迫っており、すでにプライベージェットは離陸準備を整えていたとのこと。ミラノ行きの飛行機は午前0時5分に、マドリード行きの飛行機は0時12分に飛び立ったようだ。

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一方のジダン監督は、チームでの挨拶を終えてメディア対応を行っていたため、試合後にエンバペら選手と会話する機会を作らなかったとのこと。試合後、アンディ・ディウフは「特にスピーチはなかったよ」と明かすと、パブロ・パジスも「彼は選手たちをそっとしておいてくれたんだ」と語っている。

なお『RMC Sports』は、「必要に迫られたのか、あるいは現実的な判断を下したからなのか……過密日程を踏まえて、ジダンは急いでスタジアムを後にする選手を呼び止めなかった。彼らは個人的な事情で、休息やリフレッシュの時間、あるいはいち早く所属クラブに戻る必要があった」としつつも、以下のように分析した。

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「多くの代表チームが直面する現実であり、選手たちが多忙を極める現代において、代表チーム内で結束を築くことの難しさを如実に物語っている」