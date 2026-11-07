ジダン新体制で好スタート！フランス代表、11月の招集メンバー発表…エンバペらに加え23歳FWを初招集

フランスサッカー連盟（FFF）は6日、11月のインターナショナルウィークに臨むフランス代表メンバーを発表した。
今夏のワールドカップをベスト4で終えた後、14年間に渡ってチームを率いたディディエ・デシャン前監督が退任したフランス代表。一時代を終え、新たに同国のレジェンドであるジネディーヌ・ジダン監督が就任し、リスタートを図っている。前回の活動では3勝1分け無敗、新体制で上々の船出を切った。
そして11月のインターナショナルウィークに向け、FFFは7日に招集メンバーを発表。UEFAネーションズリーグのイタリア戦（11月12日）、トルコ戦（11月15日）に向けたメンバーが決定している。
今回の招集では、主将キリアン・エンバペやマイケル・オリーセなど主力が順当に選出。またイブラヒマ・コナテ、オーレリアン・チュアメニ、マルクス・テュラムらが復帰した。さらに、今季パリFCで活躍を見せる23歳FWパブロ・パジスが初招集を果たしている。
一方で、負傷中のウスマン・デンベレやウィリアン・サリバらは招集外となった。
■フランス代表 11月の招集メンバー
▽GK
マイク・メニャン（ミラン）
ギヨーム・レステ（トゥールーズ）
ロビン・リセール（RCランス）
▽DF
アンディ・ディウフ（インテル）
マロ・ギュスト（チェルシー）
ジェレミー・ジャケ（リヴァプール）
ピエール・カルル（ユヴェントス）
イブラヒマ・コナテ（レアル・マドリー）
アドリアン・トリュフェール（ボーンマス）
ダヨ・ウパメカノ（バイエルン）
レニー・ヨロ（マンチェスター・ユナイテッド）
▽MF
エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリー）
ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）
ルーカス・ダ・クーニャ（コモ）
アドリアン・ラビオ（ミラン）
オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリー）
ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）
▽FW
ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール）
デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）
キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）
マイケル・オリーセ（バイエルン）
パブロ・パジス（パリFC）
マルクス・テュラム（インテル）