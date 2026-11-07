ジダン新体制で好スタート！フランス代表、11月の招集メンバー発表…エンバペらに加え23歳FWを初招集

フランスサッカー連盟（FFF）は6日、11月のインターナショナルウィークに臨むフランス代表メンバーを発表した。

今夏のワールドカップをベスト4で終えた後、14年間に渡ってチームを率いたディディエ・デシャン前監督が退任したフランス代表。一時代を終え、新たに同国のレジェンドであるジネディーヌ・ジダン監督が就任し、リスタートを図っている。前回の活動では3勝1分け無敗、新体制で上々の船出を切った。

そして11月のインターナショナルウィークに向け、FFFは7日に招集メンバーを発表。UEFAネーションズリーグのイタリア戦（11月12日）、トルコ戦（11月15日）に向けたメンバーが決定している。

今回の招集では、主将キリアン・エンバペやマイケル・オリーセなど主力が順当に選出。またイブラヒマ・コナテ、オーレリアン・チュアメニ、マルクス・テュラムらが復帰した。さらに、今季パリFCで活躍を見せる23歳FWパブロ・パジスが初招集を果たしている。

一方で、負傷中のウスマン・デンベレやウィリアン・サリバらは招集外となった。

■フランス代表 11月の招集メンバー

▽GK

マイク・メニャン（ミラン）

ギヨーム・レステ（トゥールーズ）

ロビン・リセール（RCランス）

▽DF

アンディ・ディウフ（インテル）

マロ・ギュスト（チェルシー）

ジェレミー・ジャケ（リヴァプール）

ピエール・カルル（ユヴェントス）

イブラヒマ・コナテ（レアル・マドリー）

アドリアン・トリュフェール（ボーンマス）

ダヨ・ウパメカノ（バイエルン）

レニー・ヨロ（マンチェスター・ユナイテッド）

▽MF

エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリー）

ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）

ルーカス・ダ・クーニャ（コモ）

アドリアン・ラビオ（ミラン）

オーレリアン・チュアメニ（レアル・マドリー）

ウォーレン・ザイール＝エメリ（パリ・サンジェルマン）

▽FW

ブラッドリー・バルコラ（リヴァプール）

デジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）

キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）

マイケル・オリーセ（バイエルン）

パブロ・パジス（パリFC）

マルクス・テュラム（インテル）