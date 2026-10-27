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カラバオカップ
team-logoフリートウッド・タウン
Highbury Stadium, Fleetwood
team-logoアーセナル
フリートウッド・タウンvsアーセナルをDAZNでライブ配信！今すぐ視聴開始
Yuta Tokuma
協力：

【10月28日】フリートウッド・タウンvsアーセナルのテレビ放送・ネット配信予定｜カラバオカップ4回戦

カラバオカップ
フリートウッド・タウン 対 アーセナル
フリートウッド・タウン
アーセナル

【EFLカップ放送予定】2026−27カラバオカップ4回戦、フリートウッド・タウン対アーセナルのTV・ネット中継予定、試合日程まとめ。

日本時間2026年10月28日(水)に行われる2026-27シーズンのカラバオカップ4回戦で、EFLリーグ2のフリートウッド・タウンと、アーセナルが対戦する。

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本記事では、フリートウッド・タウンvsアーセナルの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

フリートウッド・タウンvsアーセナル｜試合日程・キックオフ時間

カラバオカップ4回戦のフリートウッド・タウンvsアーセナルは、日本時間10月28日(水)にフリートウッド・タウンのホーム、ハイベリー・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27カラバオカップ4回戦
  • 日時：2026年10月28日(水) 5:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：フリートウッド・タウン vs アーセナル
  • 会場：ハイベリー・スタジアム
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フリートウッド・タウンvsアーセナル｜放送・配信予定

カラバオカップ4回戦のフリートウッド・タウンvsアーセナルは『DAZN』がライブ配信を行う。

DAZN

視聴はこちら

DMM×DAZNホーダイ

視聴はこちら

※放送局・スケジュールは変更の可能性あり

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フリートウッド・タウンvsアーセナルのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのカラバオカップは『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。


DAZNではアーセナルやリヴァプールなど強豪クラブの欧州プレシーズンマッチをライブ配信するほか、8月からは明治安田Jリーグや欧州各国リーグの新シーズンも順次お届け。ブンデスリーガ、ラ・リーガ、セリエA、リーグ・アン、ベルギーリーグ、EFLチャンピオンシップなど、欧州主要リーグを配信する。


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フリートウッド・タウンvsアーセナル チーム情報

フリートウッド・タウン vs アーセナル 予想スタメン

マネージャー

  • M. Lawlor

成績

FLE

FLE - 直近成績

BAR
4-1
WAL
1-1
ROT
2-0
CHE
4-2
EXE
2-1
得点（失点）
10/8
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
4/5
ARS

ARS - 直近成績

LEE
2-1
LIL
3-0
NFO
0-1
FCB
2-2
EVE
2-0
得点（失点）
10/3
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5

両チームの対戦成績

順位表

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