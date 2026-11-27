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【サッカー ワールドカップ ニュース】今夏に世界中で物議を醸したワールドカップの権利売却計画。ジャンニ・インファンティーノ会長は中止を発表したが、現在も調査が続いている。

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今夏に物議を醸したワールドカップの権利売却計画を巡り、アメリカでの調査が本格化しているようだ。

史上初の三カ国共催で行われたワールドカップが終了した直後の7月28日、FIFA（国際サッカー連盟）は声明を発表。ワールドカップやクラブワールドカップなどの主要大会を運営する新子会社「FIFAフォワード・エンタープライズ（FIFA Forward Enterprise）」を設立し、そのうち最大21％の株式を民間投資家に売却して42億ドル（約6880億円）を調達、その資金を加盟協会に分配する意向であることを明かした。

しかし、この構想は世界中で強烈な反発を生み、特にUEFA（欧州サッカー連盟）はワールドカップのボイコットも示唆。そして発表から3日後、ジャンニ・インファンティーノ会長は計画の中止を発表していた。

だが、この構想ではドナルド・トランプ大統領の義理の息子であるジャレッド・クシュナー氏の弟、ジョシュア・クシュナー氏が設立した長期投資ファンド「スライブ・エターナル（Thrive Eternal）」が大きく関与していたことなどから、FIFAとトランプ大統領の関係性が問題となっている。下院司法委員会の民主党トップであるジェイミー・ラスキン議員は以前、FIFAとトランプ政権との間における「汚職の証拠の蓄積、および見返りを伴う取引の可能性」について調査を行うと表明していた。

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そしてイギリス『スカイ』によると、中間選挙で下院の主導権を握った民主党は、1月から同委員会を掌握する予定となっており、それに伴いラスキン議員側は委員会での証言を求めて関係者への接触を図っているという。年明けにも証人喚問を開始する可能性があり、FIFA内部での業務、特にワールドカップの権利を民間投資家に売却しようとした試みについて、関係者が証言することになるようだ。

また『talkSPORT』のベン・ジェイコブズ記者は、インファンティーノ会長とトランプ大統領の関係性を巡る調査の一環として、FIFAのグローバル・フットボール・デベロップメント部門責任者であるアーセン・ヴェンゲル氏も召喚される見通しだと指摘した。現在ラスキン議員はFIFA関係者に対して召喚状を伴わない形での聞き取り調査を行っているが、来年には召喚状を発付して事件の調査を進める考えであると伝えている。