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W杯欧州予選プレーオフを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆先着限定キャンペーン実施中
Yuta Tokuma

【4月1日】W杯欧州予選プレーオフ決勝のテレビ放送・ネット配信予定・キックオフ時間

ワールドカップ 欧州予選
スウェーデン 対 ポーランド
トルコ
スウェーデン
ポーランド
チェコ
デンマーク
コソボ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
イタリア
チェコ 対 デンマーク
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 イタリア
コソボ 対 トルコ

【W杯欧州予選プレーオフ 放送予定】4月1日開催のW杯欧州予選プレーオフの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送スケジュールを紹介。

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2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフは日本時間2026年4月1日(水)に決勝が開催され、本大会出場の4チームが確定する。

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本記事では、4月1日に開催されるW杯欧州予選の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【4月1日】北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝の試合日程・放送/配信予定

日時対戦カード放送/配信予定
4/1(水)
3:45		ボスニア・ヘルツェゴビナ vs イタリアDMM×DAZNホーダイ
DAZN
4/1(水)
3:45		スウェーデン vs ポーランドDMM×DAZNホーダイ
DAZN
4/1(水)
3:45		コソボ vs トルコDMM×DAZNホーダイ
DAZN
4/1(水)
3:45		チェコ vs デンマークDMM×DAZNホーダイ
DAZN

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W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法

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