2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフは日本時間2026年4月1日(水)に決勝が開催され、本大会出場の4チームが確定する。
本記事では、4月1日に開催されるW杯欧州予選の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【4月1日】北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ決勝の試合日程・放送/配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|4/1(水)
3:45
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs イタリア
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|4/1(水)
3:45
|スウェーデン vs ポーランド
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|4/1(水)
3:45
|コソボ vs トルコ
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|4/1(水)
3:45
|チェコ vs デンマーク
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法
DAZN
W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。
【DMM×DAZNホーダイ】月額最安値！今なら先着40,000名にPayPayポイントをプレゼント！DMM
DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。
今ならDMM×DAZNホーダイに登録および翌月継続すると、先着40,000名にPayPayポイント1,390ptをプレゼントするキャンペーンを実施している。キャンペーン期間は5月8日(金)18時までだが、先着での配布のためなくなり次第終了となる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶【先着40,000名限定】PayPayポイント1,390ptプレゼント！DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可