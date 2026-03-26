2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフは日本時間2026年3月27日(金)に8試合が開催される。

本記事では、3月27日に開催されるW杯欧州予選の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。

【3月27日】北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝の試合日程・放送/配信予定

日時 対戦カード 放送/配信予定 3/27(金)

2:00 トルコ vs ルーマニア DMM×DAZNホーダイ

DAZN 3/27(金)

4:45 ウクライナ vs スウェーデン DMM×DAZNホーダイ

DAZN 3/27(金)

4:45 ポーランド vs アルバニア DMM×DAZNホーダイ

DAZN 3/27(金)

4:45 チェコ vs アイルランド DMM×DAZNホーダイ

DAZN 3/27(金)

4:45 イタリア vs 北アイルランド DMM×DAZNホーダイ

DAZN 3/27(金)

4:45 デンマーク vs 北マケドニア DMM×DAZNホーダイ

DAZN 3/27(金)

4:45 スロバキア vs コソボ DMM×DAZNホーダイ

DAZN 3/27(金)

4:45 ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ DMM×DAZNホーダイ

DAZN

W杯欧州予選プレーオフのおすすめ視聴方法

DAZN

W杯欧州予選は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信している。

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