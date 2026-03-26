2026年の北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフは日本時間2026年3月27日(金)に8試合が開催される。
本記事では、3月27日に開催されるW杯欧州予選の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送予定を紹介していく。
【3月27日】北中米ワールドカップ欧州予選プレーオフ準決勝の試合日程・放送/配信予定
|日時
|対戦カード
|放送/配信予定
|3/27(金)
2:00
|トルコ vs ルーマニア
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|3/27(金)
4:45
|ウクライナ vs スウェーデン
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|3/27(金)
4:45
|ポーランド vs アルバニア
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|3/27(金)
4:45
|チェコ vs アイルランド
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|3/27(金)
4:45
|イタリア vs 北アイルランド
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|3/27(金)
4:45
|デンマーク vs 北マケドニア
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|3/27(金)
4:45
|スロバキア vs コソボ
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
|3/27(金)
4:45
|ウェールズ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|DMM×DAZNホーダイ
DAZN
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