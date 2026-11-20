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【サッカー 日本代表 ニュース】FIFAは19日、ジャンニ・インファンティーノ氏、フィリップ・ディアロ氏、田嶋幸三氏の立候補を正式に発表した。

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FIFA（国際サッカー連盟）は19日、来年3月に行われる会長選挙へ向け、3名の候補者を受け付けたことを明かした。

2016年から現在まで、ジャンニ・インファンティーノ氏が会長を務めてきたFIFA。しかし、同会長はワールドカップ期間中の振る舞いや大会後に発表したワールドカップ関連事業売却案（後に撤回）など、様々な行動が世界中で大きな反発を呼んでいる。そして来年3月の会長選挙に向け、UEFA（欧州サッカー連盟）などは対立候補の擁立に動いていることが度々伝えられてきた。

そして19日、FIFAは3名の立候補を受け付けたことを発表。現職のインファンティーノ氏、フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長、そしてJFA（日本サッカー協会）名誉会長の田嶋幸三氏の立候補を受け付けたことを明かしている。この3名は、18日の締め切りまでに5つの加盟協会から推薦状を受け取ったことになる。

3月18日にラバト（モロッコ）で行われる今回の会長選挙だが、インファンティーノ氏が会長に就任した2016年以降では初めて対立候補が現れる選挙に。イギリス『ガーディアン』によると、現会長は4月に立候補を表明した後、ワールドカップ開催時には200以上の加盟協会から推薦状を集めていたため、再選は確実とされていたという。しかし、ワールドカップ関連事業売却案が決定的となり、支持が急速に離れることになったようだ。

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そしてインファンティーノ氏の退陣させる動きを主導してきたUEFAだが、現会長が小規模国家の支持を集める活動を展開したことで、対立候補の擁立に苦戦した模様。さらに、アーセン・ヴェンゲル氏には断られたという。そのため、期限直前にディアロ氏を擁立したことは「サプライズ」であったと伝えられている。

一方で田嶋幸三氏について、『ガーディアン』は「AFC（アジアサッカー連盟）の意向に反して真っ先に立候補を表明した」と指摘。さらに「インファンティーノ氏を打ち負かすため」、ディアロ氏と協力する可能性があると伝えた。この強力が実現した場合、現会長の反対勢力からの票が割れることを防ぐため、田嶋幸三氏が身を引く形になると見込まれているようだ。

なお、候補者3名は来年2月18日の立候補正式決定を前に、FIFAのガバナンス・監査・コンプライアンス委員会による審査を受けることになる。今後の動向に注目だ。