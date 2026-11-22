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【サッカー ワールドカップ ニュース】来年3月のFIFA会長選挙には、ジャンニ・インファンティーノ氏、フィリップ・ディアロ氏、田嶋幸三氏が立候補している。

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アフリカサッカー連盟（CAF）は、来年のFIFA会長選挙に向けて現職のジャンニ・インファンティーノ氏を支持することを表明した。

2016年から現在まで、ジャンニ・インファンティーノ氏が会長を務めてきたFIFA。しかし、同会長はワールドカップ期間中の振る舞いや大会後に発表したワールドカップ関連事業売却案（後に撤回）など、様々な行動が世界中で大きな反発を呼んでいる。そして来年3月の会長選挙に向け、UEFA（欧州サッカー連盟）などは対立候補の擁立に動いていることが度々伝えられてきた。

そして19日、FIFAは3名の立候補を受け付けたことを発表。現職のインファンティーノ氏、フランスサッカー連盟（FFF）のフィリップ・ディアロ会長、そしてJFA（日本サッカー協会）名誉会長の田嶋幸三氏の立候補を受け付けたことを明かしている。この3名は、18日の締め切りまでに5つの加盟協会から推薦状を受け取ったことになる。

そうした中で21日、ナイジェリアで開催されたCAF総会にて、パトリス・モツェペ会長は出席したインファンティーノ氏と並びながら、「アフリカの全54の加盟協会から、ジャンニ氏を全会一致で支持するという報告を受けている。私はこの5年間、彼がいかに深く、真摯に取り組んできたかを目の当たりにしてきた。ジャンニ、アフリカの54カ国を代表して、我々はあなたを支持する」と宣言している。

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さらにFIFA副会長も務めるモツェペ氏は、インファンティーノ氏が各加盟強化への助成金を2500万ドル（約40億円）まで大幅に増額することを約束したことに触れ、出席者にも起立して拍手するように促している。なおこの総会には、ライバル候補となるディアロ氏も出席していた。

19日の立候補受付以降、公の場でインファンティーノ氏への支持を表明したのは、南米サッカー連盟（CONMEBOL）、アラブサッカー連盟（UAFA）に続きCAFが3連盟目に。この3連盟の票数の合計は「86票」となり、当選に必要な過半数106票に大きく迫っている。